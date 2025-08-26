La brutal confesión de Eva Sannum sobre el rey Felipe VI: desvela cómo es en la intimidad

El rey Felipe VI mantuvo una relación hace más de 20 años, cuando todavía era el príncipe de Asturias, con la modelo noruega Eva Sannum. A pesar de que nunca llegó a confirmarse oficialmente, se trataba de un secreto que todos conocían abiertamente.

El punto de inflexión se produjo el 25 de agosto de 2001, cuando ambos decidieron acudir juntos a la boda del príncipe Haakon de Noruega con Mette-Marit. A pesar de que ambos no hicieron la entrada agarrados del brazo, las cámaras lograron inmortalizar a la pareja acompañándose en el evento.

Han pasado 25 años desde entonces y, ahora, la modelo noruega ha roto su silencio para aclarar algunos rumores que han circulado sobre su relación, en una entrevista con el periódico Aftenpostes, en la que ha lanzado algunas revelaciones sorprendentes.

"Muchas limitaciones"

En su entrevista, Eva Sannum explica el motivo por el que ha guardado el silencio y discreción que le han caracterizado durante tanto tiempo: "Puede parecer arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado y del príncipe con la prensa o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención. Nunca quise que se pensara que echaba de menos esa vida o que quería sacar provecho de algo que marcó, sin duda, mi pasado y mi presente".

Acto seguido, no ha dudado en explicar el motivo por el que rechazó haber seguido adelante con el rey Felipe VI, algo que le podría haber situado como consorte del monarca: "La gente quizás piensa que me perdí una vida con yates y champán, pero no se da cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones, ¡estoy muy contenta de no haberme convertido en reina!".

La relación del entonces príncipe Felipe (actual rey Felipe VI) con Eva Sannum no fue bien acogida. La Familia Real no aceptó del todo aquella pareja, a quien recibió con gran frialdad. Además, la presión mediática fue máxima desde el principio, algo que dinamitó toda posibilidad.

Algunos de los aspectos que frustraron el apoyo de la Familia Real fueron su pasado como modelo, incluyendo haber realizado campañas de lencería o su condición como extranjera. De este modo, hubo una clara oposición de los entonces reyes que finalmente pudo con la relación.

Ante las presiones que experimentó, Eva Sannum no ha podido olvidar al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, con la que se siente muy identificada, e incluso ha apoyado abiertamente: "Venir de algo completamente diferente, formar parte de una familia tan especial. Como muchos han señalado, tal vez Harry debería haberle informado sobre eso".

En la actualidad, Eva Sannum vive en Oslo junto a su marido, Torgeir Vierdal, así como dos hijos de 10 y 13 años. Además, dirige su propia agencia de publicidad e imparte conferencias sobre comunicación, imagen y salud mental. Su decisión de haberse mantenido en todo momento en segundo plano, reconoce, ha estado motivada en no ser recordada tan solo como "la ex del príncipe".