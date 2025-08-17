Los reyes de España disfrutan de sus vacaciones en una mansión griega rodeada de polémica

Los reyes de España y sus hijas han decidido pasar las vacaciones en Grecia, no es la primera vez que visitan el país. Ademas, de ser el país de la reina Sofía, se sabe que es uno de sus destinos preferidos para pasar unos días de descanso.

Una vez más se ha generado polémica entorno a la familia real, está vez se especula sobre el alojamiento de nuestras majestades. Hay muchas pruebas que indican que se encuentran en la casa privada de los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, los cuales mantienen una muy buena relación con Felipe y Leticia; ya el año pasado también acudieron a actos juntos y vimos de nuevo a los reyes españoles en su ciudad. Todos estos datos han sido confirmados por la revista 'People'.

Detalles de la mansión

La mansión fue adquirida por los reyes de los Países Bajos en 2012 por cuatro millones de euros, pero en la actualidad se ha revalorizado y su precio asciende de la cantidad inicial. Esta casa se lleno pronto de polémicas, pues decidieron hacer un puerto y un muelle privado, los ecologistas protestaron, pero no sirvió de nada porque el gobierno heleno dio su autorización.

La casa es un lugar íntimo, pues está rodeada de olivos que dificultad la visibilidad al espacio. Se ubica en un enclave frente al río Egeo, en Doroufi. Ademas, por orden de los reyes holandeses se construyó una casa para los escoltas.

En la primera planta de la mansión encontramos: una habitación principal con baño y jacuzzi; una sala de estar de 100 metros cuadrados que cuenta con un comedor, una cocina y un baño para los invitados. En las otras dos plantas hay dos dormitorios más con sus baños y una sala de juegos. El jardín de la propiedad incluye una piscina y pistas de tenis.

Se desconoce si los cuatro reyes han coincidido en la estancia, pero se piensa que no. Guillermo y Máxima están siendo muy criticados por sus largas vacaciones fuera del país, ocho semanas en las que han cedido la casa a los monarcas españoles. No es la primera vez que se encuentran con polémica estos reyes, pues durante el confinamiento decidieron huir a la mansión, que más tarde tuvieron que abandonar y pedir disculpas.