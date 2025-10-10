Los Replicantes
Buscar
Usuario

Televisión

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende

La sobrina de Isabel Pantoja ha impactado a las redes sociales por una pregunta sobre su ideología política.

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende
Anabel Pantoja Foto: Mediaset España
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Octubre 2025 16:34 (hace 3 horas)

Si hay algunos temas que se consideran tabú en cualquier conversación, son aquellos que realmente apelan a cuestiones personales que pueden resultar controvertidas a ojos externos, como el partido al que se vota, el dinero ahorrado en el banco o la religión que se profesa.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, algunos famosos se han visto en ocasiones obligados a responder preguntas de este estilo. Por esa polarización que pueden generar algunos temas, las respuestas pueden llegar a resultar sorprendentes, una cuestión que no deja indiferente a las redes sociales.

Preguntan a Anabel Pantoja por política y su respuesta se viraliza

La colaboradora de televisión Anabel Pantoja se ha visto en la situación de tener que responder a una pregunta sobre política. Su respuesta finalmente ha recorrido la red social TiKTok acumulando visualizaciones y comentarios.

La sobrina de Isabel Pantoja acudió a Ac2ality, donde le preguntaron por el partido al que votó en las últimas elecciones generales en España, que se celebraron el domingo 23 de julio de 2023.

"¿A quién votaste en las pasadas elecciones", fue la contundente pregunta que le lanzaron en el podcast. Una cuestión que sorprendió a la sobrina de Isabel Pantoja, que no está acostumbrada a este tipo de cuestiones en sus intervenciones mediáticas.

Pero lo que más ha llamado la atención es su respuesta a la pregunta. "Ese día estaba enferma y no pude ir a votar", ha declarado en la entrevista. Un comentario que impactó a los entrevistadores, que no ocultaron su sorpresa: "¿De verdad?". Ante esta pregunta, Anabel Pantoja fue contundente: "Sí, te lo juro. Tal cual".

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  5. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  6. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  7. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  8. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
  9. Piden investigar en Hacienda a Juan Carlos I por el dinero que pagó como préstamo a amigos
  10. Desapareció hace 41 años: ahora encuentran sus restos en las obras de la casa de su amigo
Contenidos que te pueden interesar
Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español

Una española que vive en Inglaterra graba un sorprendente 'listening' en español

Este es el día de la semana para llenar el depósito de gasolina más barato, según la OCU

Este es el día de la semana para llenar el depósito de gasolina más barato, según la OCU

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende

Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende

Arguiñano nos avisa del riesgo de tirar el aceite: "Es una marranada"

Arguiñano nos avisa del riesgo de tirar el aceite: "Es una marranada"

Cuánto suben las pensiones en 2026: estas serán las nuevas prestaciones

Cuánto suben las pensiones en 2026: estas serán las nuevas prestaciones

Quién es Baraka: sustituirá a la cabra de la Legión, que no desfilará este 12 de octubre

Quién es Baraka: sustituirá a la cabra de la Legión, que no desfilará este 12 de octubre

Piden dos años de cárcel para los promotores de una fiesta homófoba en Torremolinos

Piden dos años de cárcel para los promotores de una fiesta homófoba en Torremolinos

¿Qué presidentes de Estados Unidos tienen un Premio Nobel de la Paz?

¿Qué presidentes de Estados Unidos tienen un Premio Nobel de la Paz?