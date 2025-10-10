Preguntan a Anabel Pantoja a qué partido político vota: su respuesta sorprende

Si hay algunos temas que se consideran tabú en cualquier conversación, son aquellos que realmente apelan a cuestiones personales que pueden resultar controvertidas a ojos externos, como el partido al que se vota, el dinero ahorrado en el banco o la religión que se profesa.

Sin embargo, algunos famosos se han visto en ocasiones obligados a responder preguntas de este estilo. Por esa polarización que pueden generar algunos temas, las respuestas pueden llegar a resultar sorprendentes, una cuestión que no deja indiferente a las redes sociales.

Preguntan a Anabel Pantoja por política y su respuesta se viraliza

La colaboradora de televisión Anabel Pantoja se ha visto en la situación de tener que responder a una pregunta sobre política. Su respuesta finalmente ha recorrido la red social TiKTok acumulando visualizaciones y comentarios.

La sobrina de Isabel Pantoja acudió a Ac2ality, donde le preguntaron por el partido al que votó en las últimas elecciones generales en España, que se celebraron el domingo 23 de julio de 2023.

"¿A quién votaste en las pasadas elecciones", fue la contundente pregunta que le lanzaron en el podcast. Una cuestión que sorprendió a la sobrina de Isabel Pantoja, que no está acostumbrada a este tipo de cuestiones en sus intervenciones mediáticas.

Pero lo que más ha llamado la atención es su respuesta a la pregunta. "Ese día estaba enferma y no pude ir a votar", ha declarado en la entrevista. Un comentario que impactó a los entrevistadores, que no ocultaron su sorpresa: "¿De verdad?". Ante esta pregunta, Anabel Pantoja fue contundente: "Sí, te lo juro. Tal cual".