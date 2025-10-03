Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

El intérprete se ha abierto en canal en una entrevista para explicar la patología que le ha acompañado durante su vida.

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams
Robbie Williams Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Octubre 2025 16:34 (hace 10 horas)

El cantante Robbie Williams ha logrado un fuerte éxito en su carrera y se ha consolidado como una de las personalidades más relevantes a nivel internacional. Su popularidad es indiscutible, por ello ha querido compartir un aspecto de su vida personal con sus seguidores, que hasta ahora había mantenido oculto.

Vídeos Los Replicantes

El intérprete ha revelado en una entrevista con el podcast 'I'm ADHD! No You're Not' una condición que le ha acompañado durante toda su vida y que hasta ahora no había compartido en público: padece síndrome de Tourette.

"Son más bien pensamientos intrusivos que llevo por dentro. Me di cuenta de que esto está dentro del síndrome de Tourette", ha relatado el artista durante su intervención en el podcast. Es decir, que no lo manifiesta con gestos externos tipificados, sino que lo lleva por dentro.

Por este motivo, el cantante ha sufrido a lo largo de toda su carrera algunos problemas relacionados con el trastorno. Robbie Williams nunca ha ocultado que siente un enorme pánico cuando tiene que actuar en directo sobre el escenario.

El cantante Robbie Williams ha revelado que padece síndrome de Tourette
El cantante Robbie Williams ha revelado que padece síndrome de Tourette CC

El cantante ha confesado que lo pasó especialmente mal por este motivo entre los 20 y 30 años, pero que después comenzó a mejorar y logró superar sus barreras. "Solo cuando estoy en mi cama, estoy en mi zona de confort", relataba al sincerarse sobre su situación.

Así es el síndrome de Tourette: la enfermedad de Robbie Williams

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno que se caracteriza por movimientos repetitivos o sonidos indeseados, a modo de tics, que no se pueden controlar con facilidad. Por ejemplo, la persona puede parpadear de un modo característico en repetidas ocasiones, encoger los hombros o emitir sonidos raros e incluso palabras ofensivas. También puede tener episodios en los que mueve la boca, salta, camina con un patrón determinado, toca o huele objetos o repite palabras de otros.

Estos tics suelen varias en tipo, frecuencia y gravedad a lo largo del tiempo. La enfermedad puede manifestarse con mayor intensidad en períodos de estrés. Además, empeoran en al adolescencia temprana y mejoran en la transición a la edad adulta.

Antes de que aparezcan los tics, el paciente puede experimentar una sensación corporal incómoda, conocida como impulso premonitorio, que puede incluir picazón, cosquilleo o tensión. Sin embargo, sentirá alivio con el tic. Algunas personas pueden detener temporalmente los tics y pueden aprender herramientas para controlarlos y convivir con la patología.

La enfermedad no tiene cura pero se puede tratar, muchos de los tics se logran controlar o reducir en tratamientos que se pueden alargar durante una década. Por otro lado, algunos pacientes no precisan de tratamiento porque sus tics no tienen ningún impacto real en su vida diaria.

Estos tics se presentan habitualmente entre los 2 y 15 años, con una edad promedio alrededor de los 6 años. Los hombres tienen entre tres y cuatro veces más posibilidades de desarrollar esta patología que las mujeres.

Por el momento se desconoce la causa exacta que origina el síndrome de Tourette. Se trata de un trastorno complejo en el que interviene una combinación de factores genéticos y ambientales. Como órgano corporal, el cerebro puede experimentar una descompensación de su química, con neurotransmisores como la dopamina o serotonina, al igual que ocurre, por ejemplo en el páncreas, con la insulina de los diabéticos.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  4. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  5. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  6. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  7. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  8. El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado
  9. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  10. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
Artículos relacionados
Javi Martín: "Faltan miles de psicólogos en la Sanidad Pública, todavía sigue siendo un lujo ir al psiquiatra o al psicólogo"

Javi Martín: "Faltan miles de psicólogos en la Sanidad Pública, todavía sigue siendo un lujo ir al psiquiatra o al psicólogo"

¿Qué es el trastorno bipolar, la enfermedad que padece Kanye West?

¿Qué es el trastorno bipolar, la enfermedad que padece Kanye West?

La vida de Robbie Williams a través de un mono en 'Better Man'

La vida de Robbie Williams a través de un mono en 'Better Man'

Qué enfermedad tiene Mariló Montero: así es el trastorno que causa problemas generalizados

Qué enfermedad tiene Mariló Montero: así es el trastorno que causa problemas generalizados

Contenidos que te pueden interesar
Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

¿Cuál es el producto de supermercado que más ha subido de precio?

¿Cuál es el producto de supermercado que más ha subido de precio?

Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Auriculares inalámbricos: ¿Pueden causar cáncer?

Auriculares inalámbricos: ¿Pueden causar cáncer?

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Salen a la luz nuevos audios del Cecopi en Valencia: revelan la mala gestión de la DANA

Salen a la luz nuevos audios del Cecopi en Valencia: revelan la mala gestión de la DANA

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana