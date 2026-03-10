Qué es el pez del fin del mundo: el extraño animal marino que irrumpe en México

El episodio tuvo lugar hace apenas unos días en la costa de Cabo San Lucas, en Baja California Sur (México). Dos peces remo, también conocidos como el "pez del fin del mundo", aparecieron en la orilla. Este tipo de ejemplares habita en las profundidades del océano y muy rara vez se deja ver cerca de la superficie.

Los testigos aseguran que fueron dos hermanas que caminaban por la playa quienes detectaron un extraño brillo plateado cerca de la orilla. Al acercarse para comprobar de qué se trataba, descubrieron que era uno de estos curiosos animales.

Las personas que se encontraban en la zona intentaron devolverlo al mar al observar que tenía dificultades para moverse. Apenas unos minutos después apareció un segundo ejemplar, algo todavía más llamativo, ya que por lo general se trata de peces solitarios y rara vez se les puede observar cerca de otro ejemplar de la misma especie.

Así es el pez remo: vive en las profundidades

El pez remo, también conocido como pez sable, es el pez óseo más largo del mundo, aunque no el más grande. Existen registros de ejemplares cercanos a los 11 metros de longitud, e incluso algunos reportes no verificados hablan de hasta 17 metros. Su peso puede rondar los 200 kilos.

Dispone de una gran aleta dorsal roja o rosada, formada por unas cuatrocientas espinas, que le da una apariencia inusual e incluso serpentina. Su silueta es cintiforme y muy esbelta, algo que le permite mantenerse estable mediante una ondulación suave de su larga aleta dorsal. Además, no posee escamas, sino una envoltura plateada que recubre una piel viscosa.

Aunque su aspecto pueda resultar intimidante, no es un animal peligroso, ya que su comportamiento es bastante tranquilo. A pesar de que su boca sobresale, no muestra dientes y se alimenta principalmente gracias a las branquiespinas, estructuras óseas situadas en la parte posterior de las branquias de algunos peces.

Además, gracias a su capacidad para tolerar un amplio rango de temperaturas, puede encontrarse en casi todos los océanos del mundo, excepto en las zonas polares.

Por qué puede ser avistado en la superficie

El pez sable suele habitar en profundidades cercanas a los 1.000 metros, aunque es capaz de desplazarse rápidamente entre los 20 y los 1.000 metros para buscar alimento o refugio.

La mayoría de los ejemplares que se observan cerca de la orilla suelen aparecer arrastrados por corrientes marinas o cuando están enfermos, debilitados o envejecidos, lo que les impide resistir el oleaje.

Por qué se le conoce como "pez del fin del mundo"

Su aparición no siempre ha sido bien recibida, ya que en algunas culturas se asocia con desastres naturales como terremotos, tsunamis o ciclones.

Esta creencia se remonta a la mitología japonesa, donde el pez remo es conocido como Ryūgū no tsukai, que se traduce como "mensajero del dios del mar". La idea se popularizó especialmente tras el terremoto y tsunami de Fukushima en 2011, cuando se registraron varios avistamientos de peces remo en las costas japonesas.

Sin embargo, los expertos señalan que no existe ninguna evidencia científica que relacione la presencia de estos peces con desastres naturales. Aunque algunos sismólogos, como el japonés Kiyoshi Wadatsumi, han planteado la hipótesis de que estos animales, al vivir cerca del fondo marino, podrían ser más sensibles a movimientos tectónicos.