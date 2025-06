¿Se puede ondear una bandera franquista en España? Esto es lo que dice la ley

La exhibición de banderas que enaltecen la dictadura franquista es un tema de debate continuado. La última polémica ha saltado durante la final de la Nations League, que quedó empañada en la tanda de penaltis cuando Mikel Merino anotó un tanto. En el estadio Allianz Arena de Múnich, un joven sacó una bandera de la dictadura que llevó al locutor, Juan Carlos Rivero, a manifestarse del siguiente modo: "Esa bandera ya no vale, felizmente".

Lo peor de toda la escena es que se produjo en Alemania, un país que cuenta con una legislación especialmente dura sobre cualquier gesto que pretenda enaltecer la dictadura nazi o cualquier símbolo que pueda tener alguna vinculación.

El Código Penal del país germano es especialmente estricto con este tipo de gestos. Se contemplan castigos para todos aquellos ciudadanos que "aprueben, nieguen o minimicen, en público o en una reunión, los actos perpetrados durante la dictadura nazi".

¿Qué ocurre en España?

Sin embargo, la legislación no es igual en España. En nuestro país no es ilegal introducir este tipo de simbología, ya que las imágenes que apelan a la dictadura de Francisco Franco como tal no están penadas. Sin embargo, los actos en los que se realiza una exaltación manifiesta de la dictadura, sí.

Por este motivo, la ley no permite que una persona pueda ser sancionada por portar una bandera franquista. Sin embargo, sí se contempla una respuesta cuando se realizan gestos como cánticos o gritos como el 'Cara al sol', que implican un delito de odio.

Un vestigio de simbología franquista en un espacio público en España CC

Las legislaciones al respecto, es decir, la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 no prohíben expresamente el empleo o la propiedad de estas banderas, pero sí algunos de los contextos en los que se lleva a cabo su exhibición. Además, es obligatoria su retirada inmediata si está en edificios o monumentos.

De este modo, el Tribunal Supremo tan solo contempla penas para el uso de una bandera franquista si incluye apología explícita del genocidio, humillación a las víctimas o incitación al odio. Igualmente, la cuestión legal quedará siempre a manos del juez que se encargue de la causa.