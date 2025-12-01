Los Replicantes
El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

El ex presidente valenciano se ve privilegiado en la causa judicial por el aforamiento y ahora el PP le regala una subida de sueldo.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Foto: GVA
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Diciembre 2025 17:35 (hace 2 horas)

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, continúa beneficiándose de su decisión de no haber entregado su acta como diputado en Les Corts, que le brinda condición de aforado y mantenerse fuera del radar de la jueza, pero también un suculento sueldo.

Por si fuera poco, el PP le acaba de premiar con una subida de sueldo como nuevo miembro de la comisión de reglamento, así como portavoz del PP en dicha comisión. En realidad, no implicará un gran cambio ni mayor carga de trabajo, ya que no es habitual que se reúna. De hecho, todavía no lo ha hecho en la actual legislatura.

El objetivo de esta comisión es abordar los cambios en el reglamento de Les Corts, algo que ocurre de forma muy poco habitual. Y, aunque ahora hay en marcha una modificación, se ha presentado por lectura única, por lo que irá directamente al pleno sin pasar por dicha comisión.

Una buena subida de sueldo: casi 9.000 euros anuales más para Carlos Mazón

A pesar de todo, Carlos Mazón sí que verá un notable cambio en sus ingresos. El ex presidente valenciano pasará a ingresar unos 8.879,78 euros más al año, en bruto, ya que este extra supone un total de 643,27 euros mensuales.

"En lugar de exigirle el acta de diputado, le premia", ha criticado el síndic del PSPV, José Muñoz. La oposición se ha lanzado en tromba contra el nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, ya que consideran que no realiza un verdadero movimiento por las víctimas tras la abrupta salida de Carlos Mazón.

El PP también ha presentado otras modificaciones por el movimiento en cadena que ha provocado la salida de Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat Valenciana. El hasta ahora miembro del PP en la comisión de reglamento, Eduardo Dolón, se da de baja, mientras que Nando Pastor sustituye a Pérez Llorca en la comisión de gobierno interior. Por su parte, Pérez Llorca entra como suplente en la diputación permanente, donde Pastor se sitúa como titular.

