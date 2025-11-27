Los Replicantes
Política

Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana

Juanfran Pérez Llorca sucede a Carlos Mazón tras haber dimitido por la catastrófica gestión de la DANA.

Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Noviembre 2025 18:13 (hace 10 horas)

Juanfran Pérez Llorca ha sido investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Sustituye en el cargo a Carlos Mazón tras su dimisión por su catastrófica gestión de la DANA que dejó más de 200 muertos en la provincia de Valencia.

Pérez Llorca ha tenido un gesto con las víctimas de la tragedia, al comprometerse a pedirles perdón en cuanto tome posesión del cargo. "La única política válida es la que ponen por delante las personas", ha asegurado el nuevo presidente valenciano, que luego ha cargado contra el Gobierno central al afirmar que las administraciones "no estuvieron a la altura".

Dependencia de VOX

El nuevo presidente valenciano depende, como su antecesor, de los pactos con VOX, ya que el PP no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento Valenciano ni ahora está en condiciones de adelantar unas elecciones como sí ha ocurrido recientemente en Extremadura.

Por este motivo, Pérez Llorca ha defendido la legislatura y el pacto "responsable" que su partido firmó en junio de 2023 y que permitió la investidura de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. La ultraderecha abandonó un año después sus consellerías por una ruptura a nivel nacional entre ambos partidos, aunque VOX sigue conservando la presidencia del Parlamento.

Durante su discurso ha realizado algunos guiños a VOX, como pedir el final del pacto verde europeo, como exige la extrema derecha. "El pacto verde europeo es la peor amenaza a la que se enfrentan nuestros agricultores", ha criticado el nuevo presidente valenciano. "Defendamos nuestro sector primario frente a las posiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma", ha continuado.

Además, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la constitución de una "comisión mixta entre la Generalitat y el Gobierno de España" para la recuperación de Valencia tras la DANA. "No merecemos más indecencia", ha lanzado.

