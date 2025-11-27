Los Replicantes
Buscar

Política

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

El ex marido de Maribel Vilaplana ha aludido en redes sociales al encuentro que ella mantuvo con Carlos Mazón en El Ventorro.

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
El presidente valenciano Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | Levante UD (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Noviembre 2025 12:49 (hace 4 horas)

La jueza Nuria Ruiz Tobarra mantiene abierta una causa por la catastrófica gestión de la DANA en Valencia, que dejó más de 200 muertos. La situación de Carlos Mazón se complica después de que se haya revelado que la periodista con la que comía en el restaurante El Ventorro, Maribel Vilaplana, no abandonó el parking hasta las 19:47 horas.

Vídeos Los Replicantes

Durante su declaración en sede judicial, Maribel Vilaplana alegó que la comida con Mazón en El Ventorro se extendió hasta las 18:30-18:45 horas, es decir, más de tres horas después de citarse. Pero cuando terminaron, Carlos Mazón le acompañó a un aparcamiento a recoger su coche, situado en sentido contrario al Palau.

Después hubo un lapso de 37 minutos en los que Mazón estuvo incomunicado y que coincidió con el tiempo en el que el coche de Vilaplana continuó en el aparcamiento. Ahora, se revela que Vilaplana también llevó a Mazón en su propio coche hasta una calle cercana al Palau en la DANA, según Levante-EMV, lo que contradice la versión de la periodista y enciende las alarmas sobre lo que estaba ocurriendo en los peores momentos de la tragedia.

Mientras sucedían estos movimientos, se estaban registrando muertos y desaparecidos a tan solo unos kilómetros. Carlos Mazón estaba ausente en la reunión de emergencia en el Cecopi y no se enviaron los mensajes masivos del sistema ES-Alert hasta que se despidió de Vilaplana, más de 20 minutos después, a las 20:11 horas.

La jueza investiga el papel de la Generalitat Valenciana en la gestión de la DANA
La jueza investiga el papel de la Generalitat Valenciana en la gestión de la DANA GVA

Todo ello coincidió con que la riada sorprendió a muchos ciudadanos realizando actividades cotidianas, como acudir al aparcamiento a recoger su vehículo, hacer la compra, trabajar en labores de reparto, en una vivienda a ras del suelo, paseando por la calle. Sin embargo, eran actividades de riesgo extremo en plena DANA, para lo que no fueron advertidos hasta que fue demasiado tarde.

Amenazas en redes sociales: la denuncia del ex marido de Maribel Vilaplana

Durante todo el juicio y la causa, ha sido especialmente llamativo el pronunciamiento que ha realizado el ex marido de Maribel Vilaplana, el también periodista Xavier Carrau. En varios post ha recordado que los vídeos de las inundaciones estaban circulando por todos los teléfonos móviles de Valencia y ha comentado también la actuación del presidente valenciano y su cita en El Ventorro.

Ahora, en su perfil en la red social X, Xavier Carrau ha denunciado que está comenzando a recibir amenazas para que cese con sus mensajes: "Confío, por tu bien, que no sea otra amenaza", le ha contestado a una usuaria, que tiene una identidad vinculada en cierta medida a Vilaplana.

Esta usuaria fue jugadora de fútbol del Levante UD femenino, como explica en su biografía en redes sociales. "Curiosamente ex jugadora del Levante. Confío en que le veten la entrada de por vida", ha contestado Carrau.

Se da la circunstancia de que Maribel Vilaplana es, precisamente, la consejera de comunicación, relaciones institucionales y portavoz del Levante UD. Su vinculación con este club le viene de lejos, ya que comenzó como periodista cubriendo a este equipo hace tres décadas.

Precisamente, la periodista ofreció a Carlos Mazón la posibilidad de disfrutar de los partidos del conjunto y charló sobre el equipo durante su encuentro en El Ventorro, como relató en su comparecencia. A raíz de su cargo en el equipo, Vilaplana tiene una posición privilegiada en el conjunto.

Fue este empleo el que le llevó a rechazar la propuesta para dirigir la televisión pública valenciana, À Punt, como le ofreció Carlos Mazón. En sus intervenciones ha defendido que no tenía intención en ese momento de dar un giro a su carrera profesional, precisamente, por estar a gusto en este puesto de trabajo.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  8. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  9. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  10. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
Artículos relacionados
El ex marido de Maribel Vilaplana rompe su silencio por Carlos Mazón: "Aterrorizados"

El ex marido de Maribel Vilaplana rompe su silencio por Carlos Mazón: "Aterrorizados"

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

La Generalitat ya tenía el envío ES-Alert por la DANA mientras Mazón seguía en El Ventorro

La Generalitat ya tenía el envío ES-Alert por la DANA mientras Mazón seguía en El Ventorro

Contenidos que te pueden interesar
Muere un cazador tras tropezarse su compañero y tirotearle por error

Muere un cazador tras tropezarse su compañero y tirotearle por error

Qué sucede con el escaño de José Luis Ábalos al entrar en prisión: panorama de legislatura

Qué sucede con el escaño de José Luis Ábalos al entrar en prisión: panorama de legislatura

El juez ordena prisión para José Luis Ábalos

El juez ordena prisión para José Luis Ábalos

Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

Adiós a la tarjeta del abono transporte Madrid: se desactiva para todos estos usuarios

Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra

Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra

La brutal revelación de un experto en empresas: "Nada más peligroso que quien come solo"

La brutal revelación de un experto en empresas: "Nada más peligroso que quien come solo"

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración

Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración