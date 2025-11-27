El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón

La jueza Nuria Ruiz Tobarra mantiene abierta una causa por la catastrófica gestión de la DANA en Valencia, que dejó más de 200 muertos. La situación de Carlos Mazón se complica después de que se haya revelado que la periodista con la que comía en el restaurante El Ventorro, Maribel Vilaplana, no abandonó el parking hasta las 19:47 horas.

Durante su declaración en sede judicial, Maribel Vilaplana alegó que la comida con Mazón en El Ventorro se extendió hasta las 18:30-18:45 horas, es decir, más de tres horas después de citarse. Pero cuando terminaron, Carlos Mazón le acompañó a un aparcamiento a recoger su coche, situado en sentido contrario al Palau.

Después hubo un lapso de 37 minutos en los que Mazón estuvo incomunicado y que coincidió con el tiempo en el que el coche de Vilaplana continuó en el aparcamiento. Ahora, se revela que Vilaplana también llevó a Mazón en su propio coche hasta una calle cercana al Palau en la DANA, según Levante-EMV, lo que contradice la versión de la periodista y enciende las alarmas sobre lo que estaba ocurriendo en los peores momentos de la tragedia.

Mientras sucedían estos movimientos, se estaban registrando muertos y desaparecidos a tan solo unos kilómetros. Carlos Mazón estaba ausente en la reunión de emergencia en el Cecopi y no se enviaron los mensajes masivos del sistema ES-Alert hasta que se despidió de Vilaplana, más de 20 minutos después, a las 20:11 horas.

La jueza investiga el papel de la Generalitat Valenciana en la gestión de la DANA GVA

Todo ello coincidió con que la riada sorprendió a muchos ciudadanos realizando actividades cotidianas, como acudir al aparcamiento a recoger su vehículo, hacer la compra, trabajar en labores de reparto, en una vivienda a ras del suelo, paseando por la calle. Sin embargo, eran actividades de riesgo extremo en plena DANA, para lo que no fueron advertidos hasta que fue demasiado tarde.

Amenazas en redes sociales: la denuncia del ex marido de Maribel Vilaplana

Durante todo el juicio y la causa, ha sido especialmente llamativo el pronunciamiento que ha realizado el ex marido de Maribel Vilaplana, el también periodista Xavier Carrau. En varios post ha recordado que los vídeos de las inundaciones estaban circulando por todos los teléfonos móviles de Valencia y ha comentado también la actuación del presidente valenciano y su cita en El Ventorro.

Ahora, en su perfil en la red social X, Xavier Carrau ha denunciado que está comenzando a recibir amenazas para que cese con sus mensajes: "Confío, por tu bien, que no sea otra amenaza", le ha contestado a una usuaria, que tiene una identidad vinculada en cierta medida a Vilaplana.

Confío, por tu bien, que no sea otra amenaza. pic.twitter.com/E1y8u0Hydd — Xavi Carrau (@xaviercarrau) November 26, 2025

Esta usuaria fue jugadora de fútbol del Levante UD femenino, como explica en su biografía en redes sociales. "Curiosamente ex jugadora del Levante. Confío en que le veten la entrada de por vida", ha contestado Carrau.

Pues sí, curiosamente exjugadora del Levante. Confío en que le veten la entrada de por vida. — Xavi Carrau (@xaviercarrau) November 26, 2025

Se da la circunstancia de que Maribel Vilaplana es, precisamente, la consejera de comunicación, relaciones institucionales y portavoz del Levante UD. Su vinculación con este club le viene de lejos, ya que comenzó como periodista cubriendo a este equipo hace tres décadas.

Precisamente, la periodista ofreció a Carlos Mazón la posibilidad de disfrutar de los partidos del conjunto y charló sobre el equipo durante su encuentro en El Ventorro, como relató en su comparecencia. A raíz de su cargo en el equipo, Vilaplana tiene una posición privilegiada en el conjunto.

Fue este empleo el que le llevó a rechazar la propuesta para dirigir la televisión pública valenciana, À Punt, como le ofreció Carlos Mazón. En sus intervenciones ha defendido que no tenía intención en ese momento de dar un giro a su carrera profesional, precisamente, por estar a gusto en este puesto de trabajo.