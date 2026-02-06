Los Replicantes
Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

La orden permite que pueda emprender un trabajo fuera de prisión o realizar labores de voluntariado.

El ex jefe de ETA, Txeroki Foto: Policía Nacional
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 18:15 (hace 1 hora)

El Gobierno del País Vasco ha concedido el régimen de semilibertad la ex jefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki. Con este permiso, podrá salir de la cárcel de lunes a viernes, aunque tendrá que dormir todas las noches en la prisión de Martutene, en San Sebastián.

Esta orden se produce a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel donostiarra, que planteó como una fórmula intermedia de la que ya se han beneficiado otros presos terroirstas.

Se trata de una modalidad del segundo grado que busca que los reclusos puedan salir a trabajar y preparen su incorporación a la sociedad con vinculación a una empresa o actividades de voluntariado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe ahora emitir un informe, que no es vinculante, sobre la medida que se le concede a Txeroki. Finalmente, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de dicho tribunal determinará si el ex jefe de ETA puede disfrutar del citado permiso.

Fue condenado a 377 años de prisión

El ex jefe de ETA Txeroki fue detenido en 2008, momento hasta el que se le situó en la cúspide de la formación terrorista. permaneció en la prisión francesa de Lannemezan y fue trasladado en 2024 al penal de Martutene, en San Sebastián.

En 2011 fue condenado a una pena de prisión de 377 años por orden de la Audiencia Nacional, a las que se suman otras penas en Francia que aglutinan más de 30 años en total.

La Audiencia Nacional le condenó en 2015 a nueve años de cárcel por ordenar un atentado con coche bomba el 26 de agosto de 2007 en Oropesa (Castellón). Tres años después, volvió a ser condenado en España a 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero.

El Gobierno vasco ha concedido 111 terceros grados a presos de ETA desde que asumió la competencia de la gestión de las cárceles vascas. Según el recuento realizado en octubre pasado, en las prisiones vascas había 119 reclusos de la banda terrorista (104 hombres y 15 mujeres).

