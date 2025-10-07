Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid, en la calle Hileras, 6, en la zona de Ópera. El inmueble estaba en obras, y todavía no se conocen detalles sobre posibles afectados, aunque se valora que hay cuatro heridos.

El derrumbamiento del edificio se ha producido cuando se han desplomado, al menos, seis pisos de golpe. Este edificio había permanecido abandonado durante mucho tiempo y se había instalado una grúa de grandes dimensiones en su fachada para ejecutar una importante reforma, que había comenzado ya. Este sería el motivo detrás del suceso.

Los servicios de Emergencias han cortado el tráfico en la zona y están trabajando en estos momentos en la zona. En el lugar hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid y dispositivo del SAMUR-PC.

Desaparecidos

A pesar de las informaciones tan confusas inicialmente, se baraja que pudiera haber personas atrapadas en el edificio derrumbado. Los efectivos desplazados hasta el lugar están colaborando en estos momentos en las labores de rescate.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

La calle permanece totalmente acordonada y se impide el paso a cualquier ciudadano. Los vecinos están conmocionados y la zona aparece repleta de polvo, restos en la calzada y la grúa totalmente afectada por la caída.