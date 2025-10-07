Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

Los efectivos de emergencias han cortado el paso en la calle Hileras y se busca a personas atrapadas.

Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos
Bomberos de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Octubre 2025 13:40 (hace 11 horas)

Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid, en la calle Hileras, 6, en la zona de Ópera. El inmueble estaba en obras, y todavía no se conocen detalles sobre posibles afectados, aunque se valora que hay cuatro heridos.

Vídeos Los Replicantes

El derrumbamiento del edificio se ha producido cuando se han desplomado, al menos, seis pisos de golpe. Este edificio había permanecido abandonado durante mucho tiempo y se había instalado una grúa de grandes dimensiones en su fachada para ejecutar una importante reforma, que había comenzado ya. Este sería el motivo detrás del suceso.

Los servicios de Emergencias han cortado el tráfico en la zona y están trabajando en estos momentos en la zona. En el lugar hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid y dispositivo del SAMUR-PC.

Desaparecidos

A pesar de las informaciones tan confusas inicialmente, se baraja que pudiera haber personas atrapadas en el edificio derrumbado. Los efectivos desplazados hasta el lugar están colaborando en estos momentos en las labores de rescate.

La calle permanece totalmente acordonada y se impide el paso a cualquier ciudadano. Los vecinos están conmocionados y la zona aparece repleta de polvo, restos en la calzada y la grúa totalmente afectada por la caída.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  5. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
  6. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  7. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  8. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  9. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  10. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
Contenidos que te pueden interesar
Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Las claves en el caso de Mario Biondo: ¿suicidio o asesinato?

Las claves en el caso de Mario Biondo: ¿suicidio o asesinato?

Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

El Gobierno legaliza el cannabis medicinal: así se podrá acceder en España

El Gobierno legaliza el cannabis medicinal: así se podrá acceder en España

Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas

Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas