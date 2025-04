Polonia alerta a España de los planes de Putin: "Busca la división en una guerra híbrida"

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha lanzado una seria advertencia a España de los intentos del régimen ruso de influir en su situación interna mediante una guerra híbrida. Este término alude a la estrategia de un Estado empleando su capacidad no militar contra otro país, utilizando medios vinculados a ámbitos económicos, políticos o diplomáticos.

En una entrevista con RTVE durante su visita a Madrid en el marco de una cubre del G5+, Sikorski reconoció que, a pesar de que España no ha sido ocupada por Rusia ni probablemente lo será, sí está sufriendo los efectos de la desinformación del Kremlin e intentos de injerencia interna.

El Kremlin intenta influir en la situación interna de España y alimentar la división, involucrando al país en una guerra híbrida en toda Europa. Cabe recordar la posición estratégica de nuestro país, cierre del Mediterráneo y punto de encuentro entre Europa, América Latina y Norte de África.

"No se pueden cambiar las fronteras a la fuerza"

Sikorski también se ha pronunciado sobre el horizonte de la guerra en Ucrania y ha reconocido que no puede opinar sobre la cesión de territorios que plantea Washington: "No podemos decirle a Ucrania cuáles son los límites de su compromiso con la paz", ha explicado, aunque mantiene el interés compartido en mantener que "no se pueden cambiar fronteras a la fuerza".

Ante el contexto actual, tiene claro que el único interés de Moscú en estos momentos es "reconstruir su imperio y dominar otras naciones", en un orden imperial por el que Rusia busca recuperar su 'cinturón de seguridad' aumentando su influencia en regiones como el este de Europa o el Cáucaso.

En todo caso, el titular de Exteriores polaco ha reconocido que "no estamos exhaustos por esta guerra" y ha reafirmado su apoyo a Ucrania. Sikorski ha deseado que los planes de paz que impulsa Washington "lleguen a buen puerto", aunque ha defendido que tan solo Ucrania está dispuesta a la paz, al contrario que Rusia.