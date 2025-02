Zelenski advierte sobre la posibilidad de que Putin declare la guerra a la OTAN

El pasado domingo 16 de febrero, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió en una entrevista en la cadena estadounidense NBC News sobre la posibilidad de que Vladimir Putin ocupe nuevos territorios europeos, llegando a "declarar la guerra a la OTAN".

Zelenski mencionó también que Putin podría estar esperando a un "debilitamiento" de la alianza del atlántico que podría ocurrir tras la retirada de las tropas norteamericanas en Europa.

Zelenski ha hablado de Lituania y Polonia como posibles nuevos objetivos del presidente ruso: "No sé si ellos (...) querrán el 30 por ciento de Europa, el 50 por ciento, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero tendrán esa posibilidad (...) Sabiendo que no logró ocuparnos, no sabemos a dónde irá. Comenzarán desde esos países pequeños que han estado en la Unión Soviética".

La necesidad de unas "Fuerzas Armadas de Europa"

El presidente ucraniano ha asegurado que las tropas rusas ya están preparándose para estos nuevos conflictos en Bielorrusia. Estas declaraciones vienen acompañadas de la idea que el ucraniano ya presentó unos días antes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la creación de unas "Fuerzas Armadas de Europa".

Reunión en Munich con JD Vance PRESIDENT OF UKRAINE

El dirigente de Ucrania ve necesaria esta entidad debido a que actualmente no existe una defensa colectiva de Europa, cada país defiende individualmente sus territorios.

Zelenski se reunió con JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, en Munich y le advirtió de que, si Estados Unidos se retira de la OTAN, esto conllevará "su destrucción". Existen muchas dudas sobre cual será el posicionamiento final de Estados Unidos en los conflictos contra Rusia pero Zelenski "confía en Trump" y "espera que Ucrania esté entre (sus) prioridades, no Rusia".

JD Vance reunido en Munich con Zelenski PRESIDENT OF UKRAINE

Aunque no sean tan grandes como Rusia, el presidente de Ucrania cree que estratégicamente, Ucrania es más importante para Estados Unidos, debido a sus distintas relaciones como socios y aliados con valores comunes.