Una policía detenida por dañar el coche del periodista Nacho Abad: rayado y fotografiado

Una mujer perteneciente al cuerpo de la Policía Municipal de Madrid fue detenida a finales de octubre por los daños ocasionados en el coche de Nacho Abad, periodista y presentador. La autora de los hechos es Paola G. O., fue destinada y llevada al Escuadrón de Caballería que se encuentra en el Puente de los Franceses, en Moncloa (Madrid).

Cuáles fueron los daños

La funcionaria fue arrestada por la policía de la comisaría de San Blas por un delito de daños. Paola decidió rayar el coche del periodista, un Tesla, por ambos lados y después fotografió lo que había hecho con su teléfono móvil. Los desperfectos que ocasionó al vehículo superan los 400 euros, motivo por el cual fue detenida y puesta en libertad a la espera de juicio.

Nacho Abad denunció los daños en la propia comisaría de San Blas y a partir de las grabaciones de las cámaras del coche se ha puesto en marcha una investigación. Las imágenes del vehículo captan a una mujer rubia de mediana edad que estaciona su coche al lado del Tesla del presentador dentro de un centro comercial. La mujer antes de irse decide bajarse del coche para hacer fotografías al Tesla, acto seguido vuelve a meterse en su coche y se baja con unas llaves para rayar la carrocería por ambas partes del vehículo de Abad, le toma fotos al resultado final y se marcha.

Palabras del presentador

Abad decidió emitir las imágenes en su programa 'En boca de todos', de Cuatro, y explica: "Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce cuando salgo del coche y me voy al gimnasio dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro".

#POLEMICA | Una mujer raya el coche de Nacho Abad por ambos lados.

Una vez raya el vehículo, lo fotografía y se marcha del lugar.



🔴 #EnBocaDeTodos20O en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJWu57 pic.twitter.com/yRCc4LB8vf — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 20, 2025

El presentador aclara que no conocía a la mujer de nada y que se mostraba tan "orgullosa de su obra que decidió inmortalizarla" y que por eso "hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y, cuando decidió que había terminado el trabajo se largó".

Nacho Abad lo tiene claro, se presentará en el juicio y exigirá "el máximo castigo" porque considera que lo ocurrido es "muy preocupante". También, habló de los últimos episodios de acoso que estaba sufriendo: "Todo esto me preocupa. ¿Estamos tan polarizados que hay que tener cuidado cuando un político te señala? ¿Es síntoma de un peligro para la calidad democrática?", preguntaba el periodista en su programa.

Compañeros de la funcionaria detenida señalan que presenta un carácter difícil, que destaca por ser complicada y conflictiva. La Policía Municipal de Madrid no ha anunciado si abrirá un expediente interno contra la autora de los hechos.