Los Replicantes
Buscar

Televisión

Una policía detenida por dañar el coche del periodista Nacho Abad: rayado y fotografiado

La funcionaria rayó el coche por ambos lados del periodista y decidió hacer fotos del resultado antes de marcharse.

Una policía detenida por dañar el coche del periodista Nacho Abad: rayado y fotografiado
El presentador Nacho Abad Foto: Mediaset España
Andrea Torrente

Andrea Torrente

13 Noviembre 2025 11:25 (hace 1 hora)

Una mujer perteneciente al cuerpo de la Policía Municipal de Madrid fue detenida a finales de octubre por los daños ocasionados en el coche de Nacho Abad, periodista y presentador. La autora de los hechos es Paola G. O., fue destinada y llevada al Escuadrón de Caballería que se encuentra en el Puente de los Franceses, en Moncloa (Madrid).

Vídeos Los Replicantes

Cuáles fueron los daños

La funcionaria fue arrestada por la policía de la comisaría de San Blas por un delito de daños. Paola decidió rayar el coche del periodista, un Tesla, por ambos lados y después fotografió lo que había hecho con su teléfono móvil. Los desperfectos que ocasionó al vehículo superan los 400 euros, motivo por el cual fue detenida y puesta en libertad a la espera de juicio.

Nacho Abad denunció los daños en la propia comisaría de San Blas y a partir de las grabaciones de las cámaras del coche se ha puesto en marcha una investigación. Las imágenes del vehículo captan a una mujer rubia de mediana edad que estaciona su coche al lado del Tesla del presentador dentro de un centro comercial. La mujer antes de irse decide bajarse del coche para hacer fotografías al Tesla, acto seguido vuelve a meterse en su coche y se baja con unas llaves para rayar la carrocería por ambas partes del vehículo de Abad, le toma fotos al resultado final y se marcha.

Palabras del presentador

Abad decidió emitir las imágenes en su programa 'En boca de todos', de Cuatro, y explica: "Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce cuando salgo del coche y me voy al gimnasio dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro".

El presentador aclara que no conocía a la mujer de nada y que se mostraba tan "orgullosa de su obra que decidió inmortalizarla" y que por eso "hizo fotos a los daños, luego a la matrícula de mi coche y, cuando decidió que había terminado el trabajo se largó".

Nacho Abad lo tiene claro, se presentará en el juicio y exigirá "el máximo castigo" porque considera que lo ocurrido es "muy preocupante". También, habló de los últimos episodios de acoso que estaba sufriendo: "Todo esto me preocupa. ¿Estamos tan polarizados que hay que tener cuidado cuando un político te señala? ¿Es síntoma de un peligro para la calidad democrática?", preguntaba el periodista en su programa.

Compañeros de la funcionaria detenida señalan que presenta un carácter difícil, que destaca por ser complicada y conflictiva. La Policía Municipal de Madrid no ha anunciado si abrirá un expediente interno contra la autora de los hechos.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Qué fue de Ana Blanco: la emblemática presentadora del telediario de TVE

Qué fue de Ana Blanco: la emblemática presentadora del telediario de TVE

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

Sale a la luz por qué Silvia Intxaurrondo salió de Telemadrid tras entrevistar a Ayuso

Sale a la luz por qué Silvia Intxaurrondo salió de Telemadrid tras entrevistar a Ayuso

Muere el periodista Carlos Carnicero a los 73 años

Muere el periodista Carlos Carnicero a los 73 años

Contenidos que te pueden interesar
Alerta en Irán: el motivo por el que el régimen amenaza con evacuar Teherán

Alerta en Irán: el motivo por el que el régimen amenaza con evacuar Teherán

Una policía detenida por dañar el coche del periodista Nacho Abad: rayado y fotografiado

Una policía detenida por dañar el coche del periodista Nacho Abad: rayado y fotografiado

Muere un cazador al sufrir una caída y golpearse brutalmente la cabeza en Burgos

Muere un cazador al sufrir una caída y golpearse brutalmente la cabeza en Burgos

Adiós Google Maps: cambia para siempre su histórico navegador

Adiós Google Maps: cambia para siempre su histórico navegador

Muere repentinamente el popular influencer Michael Duarte a los 34 años

Muere repentinamente el popular influencer Michael Duarte a los 34 años

Científicos españoles relacionan la diabetes tipo 2 y la pérdida de audición

Científicos españoles relacionan la diabetes tipo 2 y la pérdida de audición

Una mujer de Perú que vive en España desmonta el bulo del comedor escolar: "Nada gratis"

Una mujer de Perú que vive en España desmonta el bulo del comedor escolar: "Nada gratis"

¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"

¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"