Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

La periodista madrileña conocida por trabajar en grandes programas de sociedad ha fallecido este domingo.

Mariví Fernández Palacios Foto: Imagen del archivo de Mediaset España
Andrea Torrente

23 Septiembre 2025 15:54 (hace 4 horas)

Mariví Fernández Palacios ha fallecido el pasado domingo 21 de septiembre. La madrileña desarrolló una gran carrera profesional como periodista dando valor a la crónica social. Se dio a conocer por colaborar en el programa de María Teresa Campos, 'Día a día', también por trabajar junto a Carlos Herrera, entre otros grandes periodistas.

Carrera profesional de Mariví

Mariví se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y ha pasado por grandes medios radiofónicos como la Cadena SER, RNE y Onda Cero; pero pronto se cambió a la televisión y empezó en La 1, después pasó por Telecinco, Canal +, Antena 3 y Telemadrid.

Hace pocos meses concedía una entrevista para un blog radiofónico encabezado por Juan de Dios Rodríguez Pariente, donde hablaba de su trayectoria profesional. En este espacio se presentaba a Mariví, como: "Una de las más grandes e indiscutibles profesionales que más y mejor han sabido llevar a la audiencia". Además, se destaca su labor como escritora ya que "es autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán".

Mariví contaba su experiencia en la radio con un cariño especial: "Yo era una niña de la radio [...] aquello era Hollywood. 'Cita a las 5' de Basilio Rogado fue un programa hecho a mi medida. Empecé a interesarme por la Familia Real y las fiestas de los Jardines del Moro. En la hora de las estrellas del 'Hoy por hoy' de Iñaki Gabilondo yo ponía el color. La Ser tenía que ser la primera porque estábamos en el Real Madrid de la radio; éramos los mejores. Con Carlos Herrera he aprendido a disfrutar de la vida".

La pequeña pantalla le dio gran reconocimiento, tuvo una buena experiencia y afirmaba que nunca se sintió acosada dentro de este mundo. También le dedicaba unas palabras a María Teresa Campos: "María Teresa Campos era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo y en Tele 5 era 'la ama'".

Mariví se convirtió en especialista dentro de temas de sociedad y del corazón, así mantuvo relación con figuras destacadas como Isabel Preysler: "Con Isabel Preysler tuve una muy buena relación profesional, pero nunca he tenido compadreo con artistas", aclaraba.

No se ha dado a conocer el motivo de su fallecimiento. Mariví conocida como "la periodista elegante de la prensa del corazón" se marcha dejando un importante legado.

