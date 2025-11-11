Los Replicantes
La "Reina de la Coca" y el policía que la detuvo ajustan cuentas desde la cárcel

Ana María Cameno cuenta los días para salir de la cárcel, mientras protagoniza un duro reencuentro con la que fue su pareja.

Ana María Camino, conocida como la 'reina de la coca' Foto: Sumario
Andrea Torrente

Andrea Torrente

11 Noviembre 2025 16:46 (hace 7 horas)

'No hay dos sin tres' o 'donde caben dos caben tres', son expresiones que vienen 'como anillo al dedo' en lo que se refiere a lo ocurrido con Ana María Cameno, conocida como la "Reina de la Coca". Cameno recuerda a los policías que han participado en la investigación que le han llevado a la cárcel.

¿Por qué acabó Ana María Cameno en prisión?

Ana María Cameno, 'Reina de la Coca', fue una de los miembros de una temida banda conocida como "Los Miami" que traficaban con cocaína en España. Cameno ingresó en prisión en 2022 por estar al mando de redes de tráfico de cocaína, lo que supone una condena de 16 años y una multa de 21 millones de euros; esta condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2024.

Cameno aseguraba para el diario La Razón que jamás llegaría a un acuerdo con la Fiscalía porque eso implicaría reconocer que es culpable. Además, negó estar aliada con el que era su pareja sentimental, un policía, que fue detenido tras huir del país durante meses. La 'Reina de la Coca' fue trasladada a una cárcel solo para mujeres de Estremera, donde vio al policía en el recinto adaptado para recibir visitas familiares.

'No hay dos sin tres'

Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF de Madrid, fue uno de los policías implicados en esta trama y la pareja sentimental de Ana María Cameno. Se descubrió en casa de Sánchez 20 millones de euros emparedados. Según fuentes judiciales, la pareja protagonizaba un tenso encuentro en la prisión de Estremera.

Ha pasado ya un año desde que fue detenido el agente policial, tras una investigación realizada por sus compañeros de Asuntos Internos y de la UDYCO Central. Sánchez ha intentado salir de la cárcel en varias ocasiones presentando recursos que han acabado siendo denegados por la Audiencia Nacional.

Gran parte de los investigados dentro de la trama ya han sido liberados, es el caso de un tercer nombre, Ignacio Torán, los agentes lo han calificado como el socio de Sánchez en el negocio del narcotráfico. Óscar Sánchez fue apodado como el "Anodino" por su capacidad de pasar de desapercibido, se conoce que antes de estar en la UDEF de Madrid también trabajó un tiempo en la UDYCO Central —Unidades de Droga y Crimen Organizado—.

Encuentro de la pareja

Fue en las instalaciones de la cárcel, en la sala donde pueden encontrarse con los familiares, donde la pareja —Óscar Sánchez y Ana María Cameno— se volvió a ver y protagonizaron un duro momento, ambos iban acompañados por funcionarios de prisiones que tuvieron que intervenir para restaurar el orden.

Según fuentes jurídicas explican que la "Reina de la Coca" se enfrentó contra el exjefe de la UDEF. Cameno le decía al policía: "Ahora, estamos los dos en el mismo sitio", a la vez que insultaba y le lanzaba comentarios despectivos. Ante este comportamiento, Sánchez no alzó la cabeza y no se dirigió a la que fue su pareja para que la tensión no fuera a más. Al final, la "Reina de la Coca" tuvo que ser trasladada a otro lugar por los funcionarios.

