Pánico en Guadalajara: un toro se escapa en pleno festejo y causa terror en la población

El Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que llama a los vecinos a extremar precauciones y evitar paseos innecesarios.

Toros Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Octubre 2025 14:07 (hace 5 horas)

Escenas de pánico en la localidad de Brihuega (Guadalajara). El alcalde, Luis Viejo, ha lanzado un comunicado para advertir a toda la población del peligro que supone la presencia de un toro con capacidad de atacar a cualquier vecino y actualmente en paradero desconocido.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre, cuando la pedanía de Romancos, perteneciente a la localidad, estaba celebrando un festejo taurino. El animal logró escaparse y desde entonces nadie sabe su situación.

Ante el riesgo que supone, el Consistorio ha reclamado a la población "extremar las precauciones", y pide poner el foco especialmente en zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y pedanías. Además, pide "evitar paseos o actividades deportivas en el campo".

La posibilidad de toparse con el animal es alta y puede atacar en cualquier momento. Por este motivo, el Ayuntamiento mantiene vigentes estas recomendaciones hasta "que se confirme la localización y captura del animal".

Quejas vecinales

Los vecinos de la localidad no han podido ocultar su indignación ante el auténtico riesgo que representa la presencia de un toro perdido en pleno campo. En redes sociales, las críticas se han sucedido: "La próxima vez no soltéis toros", ha reclamado un usuario.

Esta no es la primera ocasión en la que se produce un caso de estas características en la provincia de Guadalajara. Hace tan solo un mes, en Tendilla, se escaparon dos toros del recorrido marcado y destrozaron un coche.

Por entonces, uno de los animales se encontraba totalmente desorientado cuando perseguía a un corredor y empezó a embestir el vehículo, que tan solo minutos después se vio acompañado de otro animal, hasta destrozar la parte trasera. Uno de ellos se hirió un cuerno y sufrió un fuerte sangrado.

