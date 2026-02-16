Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

En un mercado laboral marcado por la incertidumbre, las oposiciones siguen siendo, para muchos, la vía más directa hacia un empleo estable, con condiciones reguladas y una progresión profesional más previsible que en el sector privado. Ese atractivo no se reduce a la seguridad: según el puesto y la administración, también puede traducirse en salarios competitivos, trienios, complementos y derechos laborales consolidados.
Pero opositar rara vez es un camino fácil. Requiere tiempo, constancia y una planificación que a menudo convive con trabajo, familia o periodos de desempleo. Temarios extensos, convocatorias que no siempre son anuales y trámites burocráticos convierten el proceso en un quebradero de cabeza para muchos aspirantes.
Aun así, quienes lo han pasado coinciden en una misma idea: el esfuerzo merece la pena por lo que ofrece al final, siempre que se elija bien la oposición y se conozcan de antemano los requisitos reales.
Requisitos generales más habituales
Lo que cambia según el puesto y conviene mirar siempre
Según el nivel de estudios
Las listas de oposiciones a las que uno puede optar se dividen en tres grupos: A, B y C. Cada uno cuenta con subgrupos que marcan diferencias según el nivel mínimo de estudios exigido. Es importante aclarar que, con un nivel de estudios superior, se puede acceder a un nivel inferior.
Grupo A: titulados Universitarios
Este grupo representa el nivel más alto de la Administración. Los procesos selectivos son rigurosos, con temarios extensos y exámenes que suelen incluir pruebas orales, escritas y prácticas defendidas ante un tribunal. Se divide en dos subgrupos:
Grupo B: técnicos Superiores
Este grupo es menos frecuente en las convocatorias actuales, ya que muchas de sus antiguas plazas se han integrado en el subgrupo A2.
Dentro de este grupo podemos encontrarnos con puestos de técnicos informáticos, de laboratorio, forestales, etc.
Grupo C: Educación Secundaria y Bachillerato
Este grupo abarca la mayor parte del personal operativo y administrativo de las instituciones. Se divide en dos niveles:
La importancia de la especialización y los requisitos específicos
Contar con el nivel de estudios adecuado es una condición necesaria, pero no siempre suficiente. La Administración exige especializaciones coherentes con las funciones a desempeñar:
La estabilidad del empleo público hace que elegir oposición deba ser una decisión meditada. Conviene investigar bien las funciones reales del puesto, porque la idea es permanecer muchos años, y planificar con tiempo los requisitos específicos para orientar la formación y evitar sorpresas. Adelantar carnés, idiomas o certificaciones antes de la convocatoria ahorra problemas. En la práctica, la plaza llega cuando encajan titulación, preparación del temario y cumplimiento estricto de las bases.