Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

En un mercado laboral marcado por la incertidumbre, las oposiciones siguen siendo, para muchos, la vía más directa hacia un empleo estable, con condiciones reguladas y una progresión profesional más previsible que en el sector privado. Ese atractivo no se reduce a la seguridad: según el puesto y la administración, también puede traducirse en salarios competitivos, trienios, complementos y derechos laborales consolidados.

Pero opositar rara vez es un camino fácil. Requiere tiempo, constancia y una planificación que a menudo convive con trabajo, familia o periodos de desempleo. Temarios extensos, convocatorias que no siempre son anuales y trámites burocráticos convierten el proceso en un quebradero de cabeza para muchos aspirantes.

Las oposiciones dan acceso a un trabajo asegurado de por vida Envato Elements

Aun así, quienes lo han pasado coinciden en una misma idea: el esfuerzo merece la pena por lo que ofrece al final, siempre que se elija bien la oposición y se conozcan de antemano los requisitos reales.

Requisitos generales más habituales

Nacionalidad: española o, en muchos casos, de un Estado de la Unión Europea (y supuestos asimilados), según bases.

Edad: haber cumplido la edad mínima (16 años) y no exceder la de jubilación forzosa.

Titulación mínima: la que marque el subgrupo (A1/A2/C1/C2) o la propia convocatoria.

Capacidad funcional: no tener una limitación que impida desempeñar las tareas del puesto.

Habilitación: no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado para empleo público.

Pago de tasas: (si las hay) y presentación en plazo de la solicitud.

Lo que cambia según el puesto y conviene mirar siempre

Permisos de conducir, pruebas físicas o psicotécnicas.

Idiomas, sobre todo en administraciones autonómicas con lengua cooficial.

Altura, reconocimientos médicos o requisitos específicos del cuerpo.

Equivalencias de estudios (ESO/Bachillerato/FP) y documentación para acreditarlas.

Según el nivel de estudios

Las listas de oposiciones a las que uno puede optar se dividen en tres grupos: A, B y C. Cada uno cuenta con subgrupos que marcan diferencias según el nivel mínimo de estudios exigido. Es importante aclarar que, con un nivel de estudios superior, se puede acceder a un nivel inferior.

Grupo A: titulados Universitarios

Este grupo representa el nivel más alto de la Administración. Los procesos selectivos son rigurosos, con temarios extensos y exámenes que suelen incluir pruebas orales, escritas y prácticas defendidas ante un tribunal. Se divide en dos subgrupos:

A1 (Licenciatura o Grado universitario): jueces, fiscales, notarios, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, administradores civiles del Estado, auditores.

A2 (Diplomatura o Grado universitario): gestión de la Administración Civil, técnicos de Hacienda, gestión de la Seguridad Social, enfermeros de instituciones penitenciarias, gestión de sistemas e informática.

Grupo B: técnicos Superiores

Este grupo es menos frecuente en las convocatorias actuales, ya que muchas de sus antiguas plazas se han integrado en el subgrupo A2.

Dentro de este grupo podemos encontrarnos con puestos de técnicos informáticos, de laboratorio, forestales, etc.

Grupo C: Educación Secundaria y Bachillerato

Este grupo abarca la mayor parte del personal operativo y administrativo de las instituciones. Se divide en dos niveles:

C1 (Bachillerato o Técnico de Grado Medio): administrativo del Estado, Policía Nacional, agente de Hacienda Pública, ayudante de instituciones penitenciarias, tramitación procesal.

C2 (Título de la ESO o graduado escolar): auxiliar de la Administración del Estado, Guardia Civil, auxilio judicial.

La importancia de la especialización y los requisitos específicos

Contar con el nivel de estudios adecuado es una condición necesaria, pero no siempre suficiente. La Administración exige especializaciones coherentes con las funciones a desempeñar:

Afinidad de la titulación: un puesto en el subgrupo A1 para la carrera judicial requiere obligatoriamente una licenciatura en Derecho, mientras que un puesto técnico podría requerir una ingeniería o una titulación informática.

Competencias técnicas: el temario y las pruebas están diseñados para asegurar que el funcionario pueda desarrollar su labor con la máxima competencia desde el primer día.

Requisitos adicionales de oficio: ciertos puestos demandan habilitaciones externas. Por ejemplo, en el cuerpo de bomberos, los conductores deben poseer un carné de conducir específico antes de presentarse a la oposición.

La estabilidad del empleo público hace que elegir oposición deba ser una decisión meditada. Conviene investigar bien las funciones reales del puesto, porque la idea es permanecer muchos años, y planificar con tiempo los requisitos específicos para orientar la formación y evitar sorpresas. Adelantar carnés, idiomas o certificaciones antes de la convocatoria ahorra problemas. En la práctica, la plaza llega cuando encajan titulación, preparación del temario y cumplimiento estricto de las bases.