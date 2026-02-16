Los Replicantes
Buscar

Vida

Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

Los subgrupos A1-A2-C1-C2 marcan la titulación mínima, pero cada convocatoria fija requisitos y equivalencias.

Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera
Estudiar oposiciones Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

16 Febrero 2026 09:30 (hace 10 horas)

En un mercado laboral marcado por la incertidumbre, las oposiciones siguen siendo, para muchos, la vía más directa hacia un empleo estable, con condiciones reguladas y una progresión profesional más previsible que en el sector privado. Ese atractivo no se reduce a la seguridad: según el puesto y la administración, también puede traducirse en salarios competitivos, trienios, complementos y derechos laborales consolidados.

Vídeos Los Replicantes

Pero opositar rara vez es un camino fácil. Requiere tiempo, constancia y una planificación que a menudo convive con trabajo, familia o periodos de desempleo. Temarios extensos, convocatorias que no siempre son anuales y trámites burocráticos convierten el proceso en un quebradero de cabeza para muchos aspirantes.

Las oposiciones dan acceso a un trabajo asegurado de por vida
Las oposiciones dan acceso a un trabajo asegurado de por vida Envato Elements

Aun así, quienes lo han pasado coinciden en una misma idea: el esfuerzo merece la pena por lo que ofrece al final, siempre que se elija bien la oposición y se conozcan de antemano los requisitos reales.

Requisitos generales más habituales

  • Nacionalidad: española o, en muchos casos, de un Estado de la Unión Europea (y supuestos asimilados), según bases.
  • Edad: haber cumplido la edad mínima (16 años) y no exceder la de jubilación forzosa.
  • Titulación mínima: la que marque el subgrupo (A1/A2/C1/C2) o la propia convocatoria.
  • Capacidad funcional: no tener una limitación que impida desempeñar las tareas del puesto.
  • Habilitación: no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado para empleo público.
  • Pago de tasas: (si las hay) y presentación en plazo de la solicitud.

    • Lo que cambia según el puesto y conviene mirar siempre

  • Permisos de conducir, pruebas físicas o psicotécnicas.

  • Idiomas, sobre todo en administraciones autonómicas con lengua cooficial.

  • Altura, reconocimientos médicos o requisitos específicos del cuerpo.

  • Equivalencias de estudios (ESO/Bachillerato/FP) y documentación para acreditarlas.

    • Según el nivel de estudios

    Las listas de oposiciones a las que uno puede optar se dividen en tres grupos: A, B y C. Cada uno cuenta con subgrupos que marcan diferencias según el nivel mínimo de estudios exigido. Es importante aclarar que, con un nivel de estudios superior, se puede acceder a un nivel inferior.

    Grupo A: titulados Universitarios

    Este grupo representa el nivel más alto de la Administración. Los procesos selectivos son rigurosos, con temarios extensos y exámenes que suelen incluir pruebas orales, escritas y prácticas defendidas ante un tribunal. Se divide en dos subgrupos:

  • A1 (Licenciatura o Grado universitario): jueces, fiscales, notarios, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, administradores civiles del Estado, auditores.
  • A2 (Diplomatura o Grado universitario): gestión de la Administración Civil, técnicos de Hacienda, gestión de la Seguridad Social, enfermeros de instituciones penitenciarias, gestión de sistemas e informática.

    • Grupo B: técnicos Superiores

    Este grupo es menos frecuente en las convocatorias actuales, ya que muchas de sus antiguas plazas se han integrado en el subgrupo A2.

    Dentro de este grupo podemos encontrarnos con puestos de técnicos informáticos, de laboratorio, forestales, etc.

    Grupo C: Educación Secundaria y Bachillerato

    Este grupo abarca la mayor parte del personal operativo y administrativo de las instituciones. Se divide en dos niveles:

  • C1 (Bachillerato o Técnico de Grado Medio): administrativo del Estado, Policía Nacional, agente de Hacienda Pública, ayudante de instituciones penitenciarias, tramitación procesal.
  • C2 (Título de la ESO o graduado escolar): auxiliar de la Administración del Estado, Guardia Civil, auxilio judicial.

    • La importancia de la especialización y los requisitos específicos

    Contar con el nivel de estudios adecuado es una condición necesaria, pero no siempre suficiente. La Administración exige especializaciones coherentes con las funciones a desempeñar:

  • Afinidad de la titulación: un puesto en el subgrupo A1 para la carrera judicial requiere obligatoriamente una licenciatura en Derecho, mientras que un puesto técnico podría requerir una ingeniería o una titulación informática.
  • Competencias técnicas: el temario y las pruebas están diseñados para asegurar que el funcionario pueda desarrollar su labor con la máxima competencia desde el primer día.
  • Requisitos adicionales de oficio: ciertos puestos demandan habilitaciones externas. Por ejemplo, en el cuerpo de bomberos, los conductores deben poseer un carné de conducir específico antes de presentarse a la oposición.

    • La estabilidad del empleo público hace que elegir oposición deba ser una decisión meditada. Conviene investigar bien las funciones reales del puesto, porque la idea es permanecer muchos años, y planificar con tiempo los requisitos específicos para orientar la formación y evitar sorpresas. Adelantar carnés, idiomas o certificaciones antes de la convocatoria ahorra problemas. En la práctica, la plaza llega cuando encajan titulación, preparación del temario y cumplimiento estricto de las bases.

    Lo más compartido

    1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
    2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
    3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
    4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
    5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
    6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
    7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
    8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
    9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
    10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
    Artículos relacionados
    Ya es oficial: El centro comercial que irrumpe a media hora de Madrid el 12 de marzo

    Ya es oficial: El centro comercial que irrumpe a media hora de Madrid el 12 de marzo

    Adiós a esta histórica fábrica de Madrid: un ERE y se marcha a Cataluña tras 60 años

    Adiós a esta histórica fábrica de Madrid: un ERE y se marcha a Cataluña tras 60 años

    Las ciudades más baratas para alquilar cerca de Madrid en 2026: llegar a trabajar cada día

    Las ciudades más baratas para alquilar cerca de Madrid en 2026: llegar a trabajar cada día

    Sale a la luz el sueldazo por trabajar en yates de lujo: sin necesidad de experiencia

    Sale a la luz el sueldazo por trabajar en yates de lujo: sin necesidad de experiencia

    Contenidos que te pueden interesar
    Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

    Sánchez anuncia que el fondo "España Crece" financiará 15.000 viviendas al año

    Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

    Polémica por un tuit de Echenique sobre Vox: "Tiene mucho de homófobo"

    La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España

    La Conferencia Episcopal lanza una web para sufragar la visita del Papa a España

    Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas

    Un terremoto de 4,3 hace temblar Almería y se deja sentir en provincias cercanas

    Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

    Oposiciones según tu formación: qué puedes hacer con la ESO, Bachillerato, FP o carrera

    Madrid se prepara para el Año Nuevo Chino 2026: programa y fechas en Usera

    Madrid se prepara para el Año Nuevo Chino 2026: programa y fechas en Usera

    Tony Grox & LUCYCALYS ganan Benidorm Fest 2026 ¡Estos son todos los detalles!

    Tony Grox & LUCYCALYS ganan Benidorm Fest 2026 ¡Estos son todos los detalles!

    ¡Feliz San Valentín 2026! Frases y mensajes para enviar el día de los enamorados

    ¡Feliz San Valentín 2026! Frases y mensajes para enviar el día de los enamorados