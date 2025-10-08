Los Replicantes
'Opalite', el nuevo tema de Taylor Swift viene con polémica: ¿es un plagio de Luis Miguel?

Una de las canciones de la artista está siendo motivo de polémica ante el parecido que guarda con una canción en español.

Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl' Foto: Instagram @taylorswift
Andrea Torrente

Andrea Torrente

08 Octubre 2025 17:03 (hace 9 horas)

La cantante estadounidense Taylor Swift vuelve a hacerlo. 'The Life of a Showgirl' es su nuevo álbum, el duodécimo, y ya ha batido récords siendo el más escuchado en un solo día, el día de la fecha de su lanzamiento, el 3 de octubre de 2025. La artista ha conseguido una cifra única de preguardados en Spotify superando los cinco millones antes de que saliera el disco a la luz.

Swift es una de las cantantes más exitosas a nivel mundial de los últimos tiempos, además de ser una gran influencia para millones de personas. La artista se encuentra en un momento bueno tanto en lo laboral como en lo personal, ya que anunció hace pocos días su compromiso con el futbolista americano Travis Kelce.

Su nuevo disco es un claro homenaje al cabaret, donde las plumas y la pedrería son claras protagonistas. Entre las doce canciones nuevas de la cantante encontramos 'Opalite', un tema que está generando polémica al guardar cierto parecido con una de las canciones de Luis Miguel.

Polémica con 'Opalite'

Muchas personas están encontrando ciertas similitudes en la canción 'Opalite' del nuevo álbum de Taylor Swift con '1+1=2 Enamorados', un tema de Luis Miguel de cuando era joven. Los parecidos los atribuyen al ritmo, muchos están hablando de plagio por parte de la cantante estadounidense.

En el programa 'Zapeando' de La Sexta han abierto un humorístico debate sobre la situación y Dani Mateo afirma que sí encuentra parecido entre ambas canciones, pero que esto se ha dado en más ocasiones: "Michael Jackson le robó la canción a Luixy Toledo".

Mientras tanto en las redes sociales, en X, también están comentando si hay plagio entre estos dos temas o no. La mayoría de los usuarios sí encuentran parecidos: "A ver, no es que se haya robado la letra, pero la melodía nos recuerda muchísimo a "Dos enamorados" de nuestro querido Luis Miguel. ¿Creen que Taylor sea fan de LuisMi?".

Las redes arden de todos los memes que están surgiendo a partir de esta polémica. La gente se lo está tomando con humor y es que puede que no se trate de un plagio o sí, pero lo divertido es ver como los que han seguido a Luis Miguel y han escuchado su música, lejos de enfadarse están haciendo de 'Opalite' un motivo de diversión y de deleite.

