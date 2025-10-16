Los Replicantes
Nueva gira de AGONEY, Dicotomía Tour PT. II: lugares y fechas

Tras una gira llena de éxitos en España y Latinoamérica, AGONEY anuncia sus nuevos conciertos para el 2026.

Agoney Foto: Instagram @agoney
Andrea Torrente

Andrea Torrente

16 Octubre 2025 12:20 (hace 7 horas)

Agoney Hernández Morales, conocido como AGONEY, es músico y compositor español. Saltó a la fama tras su paso por el programa Operación Triunfo en 2017. Ahora, el cantante está lleno de proyectos y presenta su nueva gira para este 2026: Dicotomía Tour PT. II.

Tras un 2025, cargado de conciertos por su gira nacional y su visita a Latinoamérica; el artista nos presenta su nuevo proyecto, donde recorrerá varias localidades del territorio español a partir de marzo de 2026. AGONEY ha trabajado mucho este año con propuestas emotivas arriba de los escenarios, en los que hemos podido ver un directo potente, emocional y muy cuidado.

También ha visitado México y Argentina para reencontrarse con su público latinoamericano, un público fiel que hizo que las estradas se agotaran. Una relación clave que ha hecho que se consolide como un artista internacional. Su nueva gira traerá una propuesta renovada, tanto en el terreno musical como en lo escénico, que será totalmente diferente a lo que hemos visto del cantante hasta ahora.

Aunque el espectáculo será distinto, AGONEY seguirá conservando su esencia caracterizada por la cercanía, la intensidad, la sensualidad y la emoción. Dicotomía Tour PT. II traerá nuevas lecturas de sus canciones, estrenos y una puesta en escena que no dejará indiferente a nadie.

Fechas confirmadas

  • 28 de marzo de 2026, en Sevilla (Malandar Music Club)
  • 24 de abril de 2026, en Bilbao (Sala Santana 21 - Blue)
  • 15 de mayo de 2026, en Murcia (Sala REM)
  • 28 de mayo de 2026, en Barcelona (Sala Upload)
  • 13 de junio de 2026, en Madrid (LA SALA Movistar Arena)

    • Las entradas están ya disponibles en el portal www.Baila.FM y en la página oficial de la gira Dicotomía Tour PT. II. Habrá nuevas fechas que se anunciarán próximamente.

