Graban en pleno directo de Youtube un brutal tiroteo en Las Vegas: al menos un muerto

En pleno directo. Así ha retransmitido un youtuber el ataque de un tirador en el paseo Strip de Las Vegas (Estados Unidos). Un hombre ha irrumpido en las fuentes de Bellagio durante la tarde de este domingo, 8 de junio, y ha comenzado a abrir fuego contra la multitud, dejando al menos un muerto.

Los hechos ocurrieron a las 23:00 (hora local, 08:00 en España), cuando el youtuber Finny Da Leguen estaba retransmitiendo un vídeo en pleno directo. En ese momento, un hombre irrumpió en la calle, mientras estaba enfrentándose con una viandante. Posteriormente, sacó una pistola y empezó a disparar a una persona que no aparece en pantalla.

JUST IN: Man opens fire at the Bellagio fountains in Las Vegas, captured on YouTube livestream pic.twitter.com/siWHfwiiI1