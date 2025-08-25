Muere Verónica Echegui a los 42 años a causa de un cáncer

La actriz española Verónica Fernández de Echegaray, conocida como Verónica Echegui, ha fallecido este domingo 24 de agosto a los 42 años en Madrid. Según ha asegurado su entorno más cercano, la actriz ha fallecido a causa de un cáncer, por el que llevaba varios días ingresada en el hospital 12 de octubre de la capital. Una enfermedad que ha llevado en secreto y que poca gente conocía, por lo que la noticia ha causado una gran conmoción en el sector audiovisual.

Uno de los rostros más reconocidos del cine español

Nació en Madrid en 1983 y pronto saltó a la fama siendo la protagonista en 'Yo soy la Juani' en el año 2006, una comedia de Bigas Luna donde fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación. Verónica destacó por su versatilidad y su gran capacidad para interpretar personajes auténticos y complejos, por ello, se ha ganado el respeto del público y de la crítica.

Verónica Echegui Instagram: @veronicaechegui

La actriz ha tenido una de las carreras más prolíficas del cine de este país. Son muchos los papeles en los que ha brillado Echegui, 'El patio de mi cárcel' en 2008, donde fue nominada a los Goya también por su papel de joven presa; otro ejemplo que le valió una nominación más al premio del cine fue su interpretación como maestra catalana en Nepal en 'Katmandú'.

La actriz se lanzó al mundo de la dirección y como directora alcanzó el galardón a Mejor cortometraje de ficción por 'Tótem loba' en 2022. Otras obras en las que ha participado más recientemente como actriz han sido 'Los pacientes del doctor Garcia' en 2023 o 'Justicia artificial en 2024.

En televisión ha participado en series como 'Apaches' o, más recientemente, en 'A muerte', una ficción para Apple TV+ y Atresplayer en la que se enamoraba de un enfermo de cáncer.

Muy celosa de su vida privada, Echegui mantuvo una relación de varios años con el actor Álex García, tras coincidir en el rodaje de 'Seis puntos sobre Emma'.