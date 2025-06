Muere la actriz Valerie Mahaffey ('Mujeres desesperadas') a los 71 años

La actriz Valerie Mahaffey, conocida por sus papeles en ficciones de éxito como 'Mujeres desesperadas' y 'El joven Sheldon', ha muerto en Los Ángeles a los 71 años, víctima de un cáncer, el pasado viernes, 30 de mayo.

Mahaffey nació en Indonesia, pero desde muy joven se trasladó a vivir a Estados Unidos para completar sus estudios. En Nueva York dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, en el que logró desarrollar una carrera muy prolífica que le llevó a lo más alto.

"He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables", ha declarado su marido, Joseph Kell, en un comunicado recogido por el medio Hollywood Reporter.

Premio Emy y ficciones de éxito

Durante su carrera en el mundo de la interpretación, Valerie Mahaffey participó en ficciones en el ámbito del teatro, cine y televisión, incluyendo su participación en la telenovela 'The Doctors' hace más de 45 años. Además, apareció en la película 'Sully' con Tom Hanks, dirigida por Clint Eastwood, e interpretó a Madame Reynard en 'French Exit' con Michelle Pfeiffer.

Valerie Mahaffey recibió un premio Emmy durante su carrera CC

En 1992 logró un premio Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por su interpretación del personaje de Eve, caracterizado por su hipocondría, en 'Nothern Exposure'. Además, apareció en televisión en 'The Powers That Be', 'Big Sky', 'Seinfeld', 'Wings' y 'Urgencias'. Entre otras ficciones, también destacan 'Jungle 2 Jungle', 'Senior Trip' y 'Seabiscuit'.