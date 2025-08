Muere Loni Anderson, la actriz de 'WKRP en Cincinnati'

La actriz Loni Anderson ha muerto este domingo, 3 de agosto, a los 79 años, dos días antes de cumplir 80, en el hospital de Los Ángeles junto a sus seres queridos. Fue Cheryl J. Kagan, su publicista, la que confirmó la causa y es que padecía una larga enfermedad. La actriz que dio vida a Jennifer Marlowe: recepcionista de una emisora de radio en apuros dentro de la icónica serie 'WKRP en Cincinnati'.

La familia Anderson en un comunicado expresó que: "Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela". Loni Anderson se convirtió en una figura televisiva importante en los años 80 porque combinó la sensualidad con el intelecto en un panorama controlado por hombres, así lo vemos en la figura de Jennifer Marlowe, una rubia inteligente, que desviaba las llamadas de negocios no deseadas para su jefe y su carácter resolutivo hacía que la emisora funcionara frente a la incompetencia de sus compañeros. Muchos de sus amigos de profesión se han pronunciado en redes sociales.

Loni Anderson after a long illness has Passed away, Loni was widely known from her WKRP Series. Loni was 79 years old. RIP Loni. ???? pic.twitter.com/RO8IspIkbt