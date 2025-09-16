Muere Martina García Anguita a los 25 años: dirigente de Podemos y ex concejala

La secretaria de Acción Institucional de Podemos en Castilla-La Mancha y ex concejala, Martina García Anguita, ha muerto a los 25 años. Durante la legislatura en 2019, se convirtió en una de las concejalas más jóvenes en la historia de España, ya que llegó al cargo con tan solo 19 años en el municipio de Marchamalo.

En la actualidad, Martina García se encontraba estudiando un Grado de Derecho y pretendía rehacer su vida profesional después de que Podemos se quedase sin representación en los últimos comicios locales, con un pleno que ahora cuenta con representación de PSOE, PP y VOX.

A pesar de su corta edad, Martina García contó con una dilatada trayectoria en el ámbito de la política. En varias ocasiones ocupó varios puestos en las papeletas electorales, fue portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024, según ha explicado la formación morada en una nota de prensa.

Martina García Anguita fue una de las concejalas más jóvenes de España en llegar al cargo Ayuntamiento de Marchamalo

En la última asamblea ciudadana de Podemos en Castilla-La Mancha, que se cerró el 15 de diciembre de 2024, Martina García Anguita fue designada consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo regional y mantenía su situación dentro de la estructura del partido.

Mensajes de condolencias

La repentina muerte de Martina García ha derivado en una oleada de mensajes de condolencias. Podemos ha lamentado la pérdida de una compañera que han calificado como "una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha pronunciado en redes sociales para enviar sus condolencias a la familia de la dirigente fallecida: "Que se haya ido una compañera tan joven y comprometida es muy difícil de asimilar y me rompe por dentro. Mi más profundo cariño a su familia, allegados y a la militancia de Podemos en unos momentos tan duros. Te recordaremos siempre, Martina".

Por su parte, el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, se ha mantenido acompañando durante los últimos días a la familia de la joven. El partido está organizando muestras de apoyo y despedida en grupos de militancia en toda la comunidad autónoma.