Muere el sacerdote sevillano Pedro Elena García a los 32 años

El sacerdote Pedro Elena García ha muerto a los 32 años el pasado lunes, 1 de septiembre. El prelado cayó repentinamente al suelo por una parada cardíaca fulminante y fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital Virgen de Valme.

Todos los hechos transcurrieron durante la sobremesa tras el almuerzo en el que se despedía del pueblo en el que había ejercido durante los últimos dos años, Lantejuela. El prelado permaneció intubado durante toda la semana, pero los médicos concluyeron que la pérdida de oxígeno en el cerebro durante los momentos posteriores al percance era incompatible con la vida, por lo que se le retiró toda asistencia y la sedación hasta que finalmente falleció.

El joven sacerdote, que ha muerto a los 32 años, se estaba preparando para tomar posesión como párroco el próximo 18 de septiembre en la iglesia de la Purísima Concepción de Villaverde del Río.

El prelado se había estrenado por primera vez como vicario en la parroquia de Santa Maria la Blanca de los Palacios y Villafranca. Su muerte ha causado gran conmoción por su edad y trayectoria.

Donación de órganos

El sacerdote se estaba preparando para acudir a Roma a la canonización del joven Acutis, puesto que le profesaba gran devoción. Ante su muerte, su familia finalmente ha decidido donar todos sus órganos.

El sacerdote Pedro Elena García era natural de Lebrija y tenía 32 años. Su primera misa solemne se produjo en el Convento de las Monjas Concepcionistas de su localidad natal el 27 de junio de 2020, aunque su vocación era temprana.

Los mensajes de condolencias y plegarias se han ido sucediendo durante los últimos días. Entre otras, las hermmandades de Los Palacios y Villafranca, Lantejuela, Valverde del Río, Nuestra Señora de las Aguas Santas o el Arzobispado de Sevilla, con mensajes de condolencias a la familia del fallecido.