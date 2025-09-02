Los Replicantes
Cuándo salen las próximas canciones de Sergio Ramos: los famosos que participan

El futbolista ha sorprendido con su irrupción en la música con un tema que se ha viralizado rápidamente.

El futbolista Sergio Ramos como cantante Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 17:57 (hace 3 horas)

El futbolista Sergio Ramos ha vuelto a la actualidad después de irrumpir en el mundo de la música con su tema 'Cibeles'. Esta canción recuerda su salida del Real Madrid y todo lo que implicó para el jugador después de 16 años con la camiseta merengue.

Vídeos Los Replicantes

La letra de este tema insiste en su pasión por el club, recuerda su famoso minuto 93 y deja algunos dardos relacionados con su salida y el poco apoyo que sintió durante sus últimos momentos en el estadio Santiago Bernabéu.

Ante el estreno de este tema, Sergio Ramos ha ofrecido un directo en Instagram en el que ha dado más detalles sobre esta nueva aventura musical y todo lo que se avecina. "Todo el año que estuve jugando en Sevilla estuvimos grabando música. La idea es ir soltando más música durante este año, temas individuales y colaboraciones que seguro que os van a gustar mucho", ha comentado.

Los artistas con los que colaborará Sergio Ramos: su futuro en la música

La realidad es que ya se conocen los nombres de los artistas con los que Sergio Ramos colabora. Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', ha apuntado nombres muy relevantes en la música actual con temas que saldrán durante el año: "Tiene más canciones grabadas, algunas de ellas con Maluma y J Balvin".

