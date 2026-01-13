Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años

Luto en el mundo de la tauromaquia. El novillero Nicolás Cubero, de 17 años, ha muerto repentinamente en su vivienda, según publica el diario El Mundo. Por el momento no han trascendido las causas exactas de su fallecimiento, aunque el joven, que está diagnosticado de diabetes, había sufrido varios ataques de epilepsia en el pasado.

Nicolás Cubero era alumno de la Escuela Taurina 'El Juli' y el pasado sábado, 10 de enero, había participado en unas jornadas de campo del certamen 'Maletilla de plata' celebrada en la ganadería madrileña de Arganda del Rey, Caras Blanco de Carpio, que ha expresado sus condolencias en redes sociales.

"Desde la ganadería, queremos transmitir todo nuestro apoyo a los familiares y amigos de Nicolás que por desgracia nos ha dejado de una manera repentina e injusta", ha escrito la ganadería.

El novillero Nicolás Cubero tenía intención de desarrollar una carrera en el ámbito de la tauromaquia .

Con el objetivo de homenajear al novillero Nicolás Cubero tras su fallecimiento, esta ganadería ha anunciado que llamará a la última vaca que toreó 'Cubera' para que su nombre perdure en la historia de Caras Blancas.

Una carrera en la tauromaquia

A pesar de que Nicolás Cubero "toreaba poco", según Cultoro, su "prioridad era el toreo", aunque "también estudiaba y era muy aplicado". El joven había participado previamente en festivales taurinos y había dado sus primeros pasos ante los novillos, sin haber llegado a vestirse de luces.

El citado medio ha expresado su "más sentido pésame" a todo su entorno, del que reconoce que se ha visto "duramente golpeado por esta irreparable pérdida". El joven se encontraba en un momento inicial de su carrera, pero había mostrado gran interés por progresar en esta práctica.

Con motivo de su muerte, la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid también ha enviado sus condolencias por la "terrible e inesperada noticia del fallecimiento del joven" como ha expresado en redes sociales. A todos ellos, se ha sumado la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', ante el "dolor de sus familiares, amigos y compañeros".