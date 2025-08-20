Los Replicantes
Muere un popular influencer en pleno directo: se grabó humillado y agredido durante meses

Raphaël Graven contaba con 500.000 seguidores que seguían vídeos en los que aparecía maltratado a través de la plataforma Kick.

El streamer Raphaël Graven
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Agosto 2025 18:33

La Justicia de Francia está investigando la muerte del influencer Raphaël Graven, que era conocido por protagonizar vídeos en pleno directo, difundidos a través de la plataforma Kick, en los que aparecía siendo humillado y bajo todo tipo de vejaciones.

Vídeos Los Replicantes

La Fiscalía de Niza quiere determinar todas las causas en las que se produjo el fallecimiento de Graven con 46 años, conocido como Jean Pormanove y que contaba con 500.000 seguidores. Su fallecimiento se produjo durante la noche del pasado domingo, 17 de agosto.

A pesar de que no había nada sospechoso en un primer momento en el fallecimiento, el cuerpo del creador de contenido sobre un colchón cubierto por una colcha fue divulgado en la plataforma Kick. Por este motivo, las autoridades mostraron sus dudas, por lo que todavía deben practicar la autopsia del cuerpo y realizar varios interrogatorios.

Advertencia a las plataformas que permiten estos contenidos

La secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, ha reclamado la intervención de la plataforma pública para alertar de contenidos y comportamientos ilícitos en línea, Pharos, así como la autoridad de regulación del sector, Arcom.

Raphaël Graven ha muerto a los 46 años
Raphaël Graven ha muerto a los 46 años .

Como ha explicado en la red social X, "la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto" , por lo que ha denunciado que "fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick" ante la vista de todos los usuarios.

Por este motivo, ha comunicado que está en contacto con Kick porque "la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenidos en línea no es una opción, es la ley" y ha advertido que ese tipo de comportamientos "puede conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni tampoco en Europa".

De este modo, hace referencia a las imágenes sobre sus humillaciones y cuando apareció su cuerpo inerte sobre una colcha, cubierto por una colcha, mientras que otros hombres intentaban despertarlo con gestos y expresiones con desprecio. Imágenes que han sido retiradas de la red. Durante meses, Jean Pormanove, con 46 años y alrededor de 500.000 seguidores, era objeto de humillaciones y malos tratos en emisiones junto a otros influencers.

