Muere el piloto Carlos Fernández a los 45 años

El repentino fallecimiento del piloto ha conmocionado a todo el mundo de la competición y un juzgado ha abierto una investigación.

El piloto Carlos Fernández Vecín Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Noviembre 2025 11:26 (hace 4 horas)

Luto en el mundo de la competición. El piloto de rallis Carlos Fernández Vecín, de origen leonés, ha fallecido a los 45 años tras despeñarse desde una altura superior a los 300 metros cuando estaba realizado una ruta de senderismo en la sierra de Gradura, en el concejo asturiano de Teverga.

El piloto, que corría con la escudería Team Repauto, era también socio del Club de Montaña La Bóveda de Páramo del Sil (León), así como era muy aficionado a realizar todo tipo de escapadas de senderismo desplazándose con una autocaravana.

El repentino fallecimiento del piloto Carlos Fernández Vecín ha conmocionado a todo el mundo de la competición de motor. "Gracias por todos los grandes momentos que nos brindaste compañero, nunca te olvidaremos, hoy brilla una estrella más en el cielo", ha escrito la escudería Team Repauta en redes sociales.

Intervención de emergencia

El aviso sobre su caída llegó al Centro de Coordinación de Emergencias del Principado de Asturias a las 13:04 horas del domingo 16 de noviembre. La caída se habría producido desde una altura entre 300 y 400 metros.

Por este motivo, se movilizó un helicóptero medicalizado del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias y una dotación del parque de Proaza. Cuando llegaron a la zona, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), inmovilizaron y le subieron a la aeronave para su traslado.

Los efectivos implicados le trasladaron al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero falleció durante el viaje, por lo que el helicóptero aterrizó antes de tiempo. La Guardia Civil se hizo cargo de su cuerpo y los agentes de la Policía Judicial de Oviedo están haciéndose cargo de las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias del accidente.

La escudería Team Repauto ha anunciado que organizará un acto de recuerdo y en homenaje del piloto fallecido, que se realizará el próximo 21 de diciembre, durante la Carrera de Campeones que se celebrará en Ponferrada.

