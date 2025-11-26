Los Replicantes
Buscar

Noticias

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

La justicia investiga los fallecimientos de ambos influencers, que se produjeron con tan solo tres días de diferencia.

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo
Los influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo Foto: RRSS (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Noviembre 2025 13:38 (hace 5 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales tras el brutal asesinato de dos influencers que eran pareja: Gina Lima, de 23 años, que también era actriz de cine para adultos, así como su pareja, Iván Cézar Ronquillo, a los 24 años.

Vídeos Los Replicantes

Ambos jóvenes residían juntos en la localidad de Quezon City, en el área metropolitana de Manila (Filipinas). Las autoridades del país asiático han abierto una exhaustiva investigación para esclarecer el suceso, ya que ambos fallecimientos ocurrieron con tan solo tres días de diferencia y ambos mantenían una relación sentimental.

La justicia está investigando la muerte de la influencer Gina Lima
La justicia está investigando la muerte de la influencer Gina Lima RRSS

El aviso por la muerte de Gina Lima partió de su pareja, Iván Cezar Ronquillo, que se encontró con la joven muerta el pasado domingo, 16 de noviembre. En ese momento avisó a su padre, junto al que la trasladó al hospital y, después, se certificó el fallecimiento.

Muertes con tan solo tres días de diferencia

Pero el caso tomó relevancia tan solo tres días después, el 19 de noviembre, cuando Iván Cezar Ronquillo apareció completamente muerto en las escaleras de su vivienda. Se está investigando su fallecimiento por un posible ahorcamiento.

El fallecimiento de Iván Cezar Ronquillo se produjo tan solo tres días después de la muerte de su pareja
El fallecimiento de Iván Cezar Ronquillo se produjo tan solo tres días después de la muerte de su pareja Instagram @ivancezarrr

Solo un día atrás, había publicado un vídeo llorando junto al cuerpo de su pareja. Después, el joven escribió un mensaje en redes sociales, acompañado de fotografías y vídeos, en el que escribía: "Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado".

Por el momento, no ha trascendido la causa exacta de la muerte de Gina Lima. El juzgado espera a los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas. Sin embargo, un informe médico confirmó que sufría lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión cardíaca. En el lugar donde se encontró su cuerpo se incautaron varios medicamentos y sustancias como marihuana.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
  8. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
  9. Netanyahu ordena atacar el sur de Gaza y acusa a Hamás de violar la tregua
  10. Desvelan la conversación del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI: antes de ir a Abu Dabi
Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Alerta alimentaria: retiran estas en estas sopas del supermercado por piezas de metal

Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

El dueño de El Ventorro desvela una foto del reservado de Carlos Mazón y Maribel Vilaplana

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Sale a la luz la brutal carencia del dentista de Valencia donde murió una menor

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

Dos horas antes de terminar su comida: Mazón sabía las complicaciones que había de la Dana

El abandono de servicios de Almeida: dos polideportivos cerrados y falta de mantenimiento

El abandono de servicios de Almeida: dos polideportivos cerrados y falta de mantenimiento

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños

El plan del profesor pederasta Martiño Ramos en Cuba: una boda y contactos con niños