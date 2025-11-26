Muere en extrañas circunstancias la pareja de influencers Gina Lima e Iván César Ronquillo

Luto en el mundo de las redes sociales tras el brutal asesinato de dos influencers que eran pareja: Gina Lima, de 23 años, que también era actriz de cine para adultos, así como su pareja, Iván Cézar Ronquillo, a los 24 años.

Ambos jóvenes residían juntos en la localidad de Quezon City, en el área metropolitana de Manila (Filipinas). Las autoridades del país asiático han abierto una exhaustiva investigación para esclarecer el suceso, ya que ambos fallecimientos ocurrieron con tan solo tres días de diferencia y ambos mantenían una relación sentimental.

La justicia está investigando la muerte de la influencer Gina Lima RRSS

El aviso por la muerte de Gina Lima partió de su pareja, Iván Cezar Ronquillo, que se encontró con la joven muerta el pasado domingo, 16 de noviembre. En ese momento avisó a su padre, junto al que la trasladó al hospital y, después, se certificó el fallecimiento.

Muertes con tan solo tres días de diferencia

Pero el caso tomó relevancia tan solo tres días después, el 19 de noviembre, cuando Iván Cezar Ronquillo apareció completamente muerto en las escaleras de su vivienda. Se está investigando su fallecimiento por un posible ahorcamiento.

El fallecimiento de Iván Cezar Ronquillo se produjo tan solo tres días después de la muerte de su pareja Instagram @ivancezarrr

Solo un día atrás, había publicado un vídeo llorando junto al cuerpo de su pareja. Después, el joven escribió un mensaje en redes sociales, acompañado de fotografías y vídeos, en el que escribía: "Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado".

Por el momento, no ha trascendido la causa exacta de la muerte de Gina Lima. El juzgado espera a los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas. Sin embargo, un informe médico confirmó que sufría lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión cardíaca. En el lugar donde se encontró su cuerpo se incautaron varios medicamentos y sustancias como marihuana.