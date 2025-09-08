Los Replicantes
Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años

Dnoé Lamiss era muy conocida por su trabajo como reportera en televisión y haber defendido a su hermana Carolina Sobe en platós.

Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe Foto: Mediaset España
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Septiembre 2025 18:27 (hace 14 horas)

Dnoé Lamiss, hermana mayor de Carolina Sobe, ha muerto a los 53 años. Recientemente, Carolina Sobe había anunciado en el plató de 'No somos nadie' que su hermana estaba pasando un momento muy complicado de salud.

Dnoé Lamiss había permanecido ingresada en el hospital durante más de 40 días en estado de coma. Finalmente, no ha logrado superar la multitud de complicaciones que había sufrido durante las últimas semanas.

"Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral", había explicado Carolina Sobe en su última aparición en el formato de Ten.

"Vuela alto, vida mía"

Finalmente, Dnoé no ha podido superar las complicaciones que había sufrido durante las últimas semanas. "Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero hermana. 24/03/1972 - 07/09/2025", ha escrito la colaboradora de televisión en un mensaje de despedida en su perfil de Instagram.

Mensaje de despedida de Carolina Sobe a su hermana Dnoé Lamiss
Mensaje de despedida de Carolina Sobe a su hermana Dnoé Lamiss Instagram @carolinasobe

Dnoé Lamiss defendió a su hermana en platós de televisión y llegó al medio antes de que Carolina Sobe alcanzara la fama.

Trabajó como reportera en el programa de Cuatro, 'Estas no son las noticias', donde ejercía como reportera y compartía espacio con David Broncano, Tania Llasera, Ana Morgade, Quequé, Anna Simón o Dani Rovira. Durante los últimos años había lanzado su propia música y había desarrollado una faceta más artística centrada en su labor como actriz, bailarina o coreógrafa.

