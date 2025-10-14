Hallan muerto con un disparo en la cabeza al influencer 'crypto' Kostya Kudo

El 11 de octubre fue encontrado muerto Konstantin "Kudo" Ganich, un influencer del mundo de las criptomonedas, de procedencia ucraniana. El cuerpo sin vida ha aparecido dentro de su coche de alta gama, un lamborghini, en Obolonskyi (Kiev).

La noticia del joven influencer de 32 años ha sido confirmada a través de su canal de Telegram, @KostyaKudo: "Konstantin Kido falleció trágicamente. Las causas están siendo investigadas. Informaremos sobre cualquier novedad al respecto".

El cripto influencer fue encontrado dentro de su coche con una herida de bala en la cabeza, a su lado había un arma registrada a su nombre. Lo que apunta a un suicidio o, por lo menos, esto es lo que ha querido hacer ver el culpable. Todavía no hay ninguna versión oficial de lo ocurrido.

Momentos previos a su muerte y declaraciones

Konstantin Ganich acababa de terminar una dura jornada para el universo de las criptomonedas, donde había problemas por las grandes pérdidas a causa de los anuncios de Donald Trump de endurecer la guerra comercial con China.

El creador de contenido contaba con 67.000 seguidores en Instagram y era una persona influyente en el mundo de las criptomenedas dentro de las redes sociales, además fue cofundador de la academia de 'trading' 'Cryptology Key'.

La academia se ha pronunciado: "Sabemos que estás esperando palabras de nosotros. Pero hoy duele tanto que nos cuesta encontrarlas. Kudo ya no está con nosotros. Esta es una pérdida irreparable para todos los que lo conocieron, que trabajaron con él, que estaban a su alrededor. Esto es imposible de creer".

En un comunicado compartían también esta información: "Actualmente se está llevando a cabo una investigación, y no hay información precisa en este momento. Por favor, no compartan versiones no confirmadas de los eventos".