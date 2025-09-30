Graban y cuelgan en internet la brutal muerte del influencer Tang Feiji: en pleno directo

Tragedia en el mundo de las redes sociales. El popular influencer Tang Feiji ha muerto a los 55 años en un accidente de vuelo durante una retransmisión en pleno directo en redes sociales. Por este motivo, todo quedó grabado y difundido masivamente por internet.

El conocido influencer, de origen chino, murió cuando repentinamente perdió el control del birrotor en el que estaba volando. Esta aeronave había sido construida previamente por él, pero no contaba con ninguna medida de seguridad.

El influencer chino???????? Tang Feiji, de 55 años, murió en plena transmisión en vivo mientras pilotaba un helicóptero que él mismo había fabricado. pic.twitter.com/npXvibOQnd September 30, 2025

El incidente se produjo en el condado de Jiange (China) y quedó reflejado en un directo a través de las redes sociales. El birrotor cayó repentinamente en picado cuando perdió su estabilidad en el aire y se estrelló brutalmente contra el suelo y ante la cámara.

Una tragedia emitida en pleno directo en redes sociales

Las brutales imágenes que han circulado por internet muestran cómo Tang Feiji, con más de 100.000 seguidores en redes sociales como Douyin, se estrelló poco después del despegue de su birrotor, que estalló en fuego al estamparse contra el suelo.

La aeronave que diseño pesaba 115 kilos y podía alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, así como elevarse hasta 600 metros, con una autonomía de vuelo de 40 kilómetros. A pesar del impacto de las imágenes, no se registraron más víctimas ni daños materiales en la zona del impacto.

El influencer Tang Feiji ya había sufrido previamente otros dos incidentes con sus aeronaves en el último año. En uno de ellos, cayó desde una altura de hasta 10 metros por un fallo en el medidor de combustible. Sin embargo, continuó grabando nuevos vídeos con sus particulares creaciones. Las autoridades no se han pronunciado todavía sobre el origen de este accidente.