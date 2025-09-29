Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere la popular influencer Makena White, pareja del golfista Jake Knapp, a los 28 años

La repentina muerte de la conocida influencer Makena White ha generado una fuerte conmoción en el mundo de las redes sociales y el golf.

Muere la popular influencer Makena White, pareja del golfista Jake Knapp, a los 28 años
Makena White Foto: Instagram @makenawhite91
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Septiembre 2025 11:48 (hace 18 horas)

Conmoción en el mundo de las redes sociales y el golf. La popular influencer Makena White, pareja del jugador del PGA Tour Jake Knapp, ha muerto a los 28 años. La noticia ha saltado a los medios después de que una persona de su entorno haya confirmado su fallecimiento a través de las redes sociales.

Vídeos Los Replicantes

"Hola a todos, soy un amigo de Makena, escribiendo con el corazón más pesado para compartir que Makena falleció a principios de esta semana", ha escrito en una publicación en la que ha adjuntado una fotografía de Makena White, que ejercía como influencer y era graduada en títulos de comunicaciones e ingeniería de software en 2019 por la Universidad McMaster.

"Tenía una forma especial de hacerte sentir importante, y su enorme corazón siempre rebosaba de amor. Ser amado por Makena fue un regalo; uno que vino con risas infinitas, tanta alegría y un sano rociado de caos mientras tratábamos de seguir el ritmo de su horario de viaje", ha escrito en la publicación en la que ha anunciado su fallecimiento.

"Es una realidad difícil de comprender"

Su pareja, el golfista Jake Knapp, se ha pronunciado posteriormente en redes sociales para enviar un mensaje de despedida: "Makena era una persona tan considerada cuyo altruismo hacia los demás es algo que siempre apreciaré", ha lamentado.

"Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender", ha lamentado en su escrito, en el que ha rememorado "su energía divertida y extrovertida", así como "su familia increíble".

El golfista ha reconocido que estos son momentos muy complicados ahora porque "es muy difícil procesar todo esto para los que conocieron a Mak, especialmente su familia y amigos". Por este motivo, ha reclamado "privacidad y respeto durante este momento difícil".

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Los 10 terremotos más grandes de la historia
  9. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  10. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
Contenidos que te pueden interesar
Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Qué es Guam Killer: el aterrador misil nuclear chino que teme Estados Unidos

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Trasladan de nuevo a Ana Julia por un incidente: el objeto prohibido hallado en su celda

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

Críticas a Mercadona por abrir supermercados en Valencia en plena alerta roja por temporal

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

De que ha muerto Raúl Ramírez, portero del Colindres, a los 19 años

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

El chef Pepe Arpa, estrella Michelin, critica la gastronomía "de ricos": menús a 20 euros

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Un magnate ruso crea un plan de acción común de odio donde participan ultras españoles

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Las imágenes más brutales del temporal que afecta a Valencia

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)

Hospitalizada una mujer por la picadura de un escorpión en un hotel de Alcorcón (Madrid)