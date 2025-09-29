Muere la popular influencer Makena White, pareja del golfista Jake Knapp, a los 28 años

Conmoción en el mundo de las redes sociales y el golf. La popular influencer Makena White, pareja del jugador del PGA Tour Jake Knapp, ha muerto a los 28 años. La noticia ha saltado a los medios después de que una persona de su entorno haya confirmado su fallecimiento a través de las redes sociales.

"Hola a todos, soy un amigo de Makena, escribiendo con el corazón más pesado para compartir que Makena falleció a principios de esta semana", ha escrito en una publicación en la que ha adjuntado una fotografía de Makena White, que ejercía como influencer y era graduada en títulos de comunicaciones e ingeniería de software en 2019 por la Universidad McMaster.

"Tenía una forma especial de hacerte sentir importante, y su enorme corazón siempre rebosaba de amor. Ser amado por Makena fue un regalo; uno que vino con risas infinitas, tanta alegría y un sano rociado de caos mientras tratábamos de seguir el ritmo de su horario de viaje", ha escrito en la publicación en la que ha anunciado su fallecimiento.

"Es una realidad difícil de comprender"

Su pareja, el golfista Jake Knapp, se ha pronunciado posteriormente en redes sociales para enviar un mensaje de despedida: "Makena era una persona tan considerada cuyo altruismo hacia los demás es algo que siempre apreciaré", ha lamentado.

"Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender", ha lamentado en su escrito, en el que ha rememorado "su energía divertida y extrovertida", así como "su familia increíble".

El golfista ha reconocido que estos son momentos muy complicados ahora porque "es muy difícil procesar todo esto para los que conocieron a Mak, especialmente su familia y amigos". Por este motivo, ha reclamado "privacidad y respeto durante este momento difícil".