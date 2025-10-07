Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Los Replicantes
Adair Mendez Dutra Junior llegó a interponer una denuncia contra su cirujano poco antes de su trágica muerte.

Adair Mendez Dutra Junior Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Octubre 2025 18:04 (hace 6 horas)

El popular estilista e influencer brasileño Adair Mendes Dutra Junior ha muerto a los 31 años por las complicaciones derivadas de una cirugía estética a la que se sometió en Sao Paulo (Brasil). Con esta intervención, denominada 'foxy eyes' o mirada de zorro, quería modificar las esquinas exteriores de sus ojos y lograr una tendencia cada vez más extendida en redes sociales.

Este tipo de operaciones buscan lograr una mirada más alargada y levantada, similar a un zorro. Se elevan las comisuras externas de los párpados superiores e inferiores, mediante la inserción de hilos tensores o incisiones quirúrgicas. Pero la realidad es que este tipo de cirugías deben ser realizadas solo por profesionales certificados, puesto que pueden derivar en riesgos importantes como infecciones, hematomas o daños permanentes en la piel y músculos faciales.

Adair Mendez Dutra Junior reveló las graves secuelas de su cirugía antes de su fallecimiento
Adair Mendez Dutra Junior reveló las graves secuelas de su cirugía antes de su fallecimiento RRSS (Los Replicantes)

Sin embargo, la intervención se realizó sin cumplir con las medidas adecuadas, por lo que Adair sufrió una grave infección facial. Durante los días posteriores a la intervención, experimentó una fuerte hinchazón y hematomas, algo que despertó la alerta porque no era habitual en este tipo de procedimientos.

Antes de su muerte, Adair relató el momento en el que comenzó a sentir problemas: "Tan pronto como me hicieron el procedimiento, sentí como si se me hubiera reventado una vena en el lado izquierdo de la cara. Todo estaba bien en el lado derecho, pero en el izquierdo podía sentir que el hilo se estaba saliendo", relataba.

Denuncia por negligencia

Ante la gravedad de los síntomas que estaba experimentando, Adair Mendez Dutra Junior decidió presentar una denuncia contra el médico que se había encargado de su intervención. En la querella apuntaba a él por los delitos de práctica médica ilegal, fraude y lesiones corporales graves. Por el momento no ha trascendido el motivo exacto de su fallecimiento, aunque podría haber sido provocado por una septicemia.

El funeral por su muerte se organizó el pasado 4 de octubre en Sao Paulo y ha generado una fuerte conmoción entre sus seguidores, así como el mundo de la moda en Brasil. Su fallecimiento ha vuelto a abrir el debate sobre la realidad de las intervenciones estéticas no reguladas y la influencia de las redes sociales en los jóvenes.

Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

