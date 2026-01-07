Muere la influencer Yulia Burtseva tras una cirugía estética a los 38 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La influencer italiana Yulia Burtseva ha muerto a los 38 años tras una cirugía estética en una clínica privada de Moscú. La intervención se realizó el pasado 4 de enero y su estado de salud empeoró posteriormente de forma brusca.

La influencer recibió varias inyecciones durante el proceso que podrían haber derivado en una reacción alérgica. En todo caso, se ha abierto una investigación oficial para esclarecer todas las causas detrás de su muerte.

La influencer Yulia Burtseva ha muerto a los 38 años Instagram @burtseva_italia

Yulia Burtseva fue trasladada de urgencia a un hospital en el que después falleció. La influencer se había sometido a una operación de alzamiento de glúteos. La operación consiste en realzar y dotar de mayor firmeza a los glúteos, mediante la implantación de prótesis, y ha ganado popularidad durante los últimos años, promocionado principalmente por 'celebrities'.

Destacada presencia en redes sociales

La influencer Yulia Burtseva residía en Nápoles (Italia) junto a su esposo Giuseppe y su hija pequeña. Había construido una comunidad en redes sociales de más de 73.000 seguidores, a los que mostraba algunos fragmentos de su vida cotidiana y familiar.

Antes de ingresar en un quirófano, la influencer había publicado su último mensaje en la plataforma rusa VK. Se trataba de un vídeo grabado desde una cafetería en Moscú, junto al siguiente texto: "Buenos días Moscú". Posteriormente, se sometería a la trágica intervención que terminó con su vida.

El Comité de Investigación de Moscú ha abierto ahora una causa penal para esclarecer si se produjeron irregularidades durante el procedimiento médico. Se han solicitado pruebas forenses, incluyendo un examen médico, para determinar si el centro sanitario tiene alguna responsabilidad.