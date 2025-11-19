Muere la influencer Xiomara Calderón tras una cirugía para bajar de peso a los 38 años

Luto en el mundo de las redes sociales. La popular influencer Xiomara Calderón Santiago, conocida en internet como Xiomara 'La Golda', ha fallecido repentinamente a los 38 años en Miami este viernes, 14 de noviembre, tan solo unos meses después de mostrar su drástica pérdida de peso.

La influencer de origen puertorriqueño era muy conocida por promocionar su país. Su carisma ante la cámara y su versatilidad ante los medios de comunicación le habían llevado a trabajar desde detrás de las cámaras en Molusco TV a ser una de las caras más reconocidas del medio.

Xiomara había logrado gran repercusión en redes sociales Instagram @xiomara_lagolda

Con su carácter empoderador, Xiomara siempre aclaró que su mote como 'La Golda' no aludía al peso, sino que era una transformación de "la grasa al oro", como decía en un tono irónico que le había llevado al estrellato. Además, había sido bailarina, cantante, modelo y presentadora de formatos audiovisuales.

Una cirugía de reducción de peso

A comienzos de 2024, Xiomara se sometió a una cirugía bariátrica promocionada por el presentador Jorge Pablón. En varias entrevistas aseguró que había optado por operarse porque estaba convencida de que quería "durar 100 años".

Xiomara falleció tras una cirugía para reducir su peso Instagram @xiomara_lagolda

Por el momento, no ha trascendido la causa oficial de su fallecimiento. Sin embargo, algunos medios locales señalan que podría estar relacionado con algunas complicaciones derivadas de la intervención. Sin embargo, la familia ha rehusado hacer declaraciones al respecto.

"Nosotros como familia ni siquiera tenemos el conocimiento oficial de qué fue lo que sucedió con Xiomara, como para que estén especulando que si fue la bariátrica, que si fue esta operación. No se puede estar hablando de lo que no se conoce", ha afirmado Waleska Morales, familia de la influencer, en un post en redes sociales.

El repentino fallecimiento ha conmocionado a todos los medios. Molusco TV se ha pornunciado con un emotivo mensaje: "Es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido".

Los mensajes de condolencias por el repentino fallecimiento de Xiomara a los 38 años se han sucedido en todas las redes sociales. La influencer siempre se caracterizó por romper estereotipos y dejó una fuerte huella en toda la comunidad puertorriqueña en Miami.