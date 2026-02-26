Noticias

Muere el influencer Jordan James: gastó 150.000 euros en cirugías para ser Kim Kardashian

El influencer Jordan James Parke era muy conocido por sus particulares cirugías estéticas que le llevaron a participar en un programa de televisión.

El influencer Jordan James Parke Foto: Instagram @jordanjamesparke2
Adrián Parrondo

26 Febrero 2026 13:44 (hace 6 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. El influencer británico Jordan James Parke, conocido en redes sociales por su obsesión con las cirugías estáticas y por intentar parecerse físicamente a Kim Kardashian, ha muerto en Londres.

Las autoridades británicas investigan el fallecimiento del influencer, cuya causa no ha trascendido en detalle. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Londres baraja un posible homicidio.

Jordan James Parke llegó a autodenominarse en redes sociales como el "rey de los labios británicos" y acumulaba miles de seguidores por sus contenidos sobre tratamientos estéticos, procedimientos cosméticos o rutinas de cuidado personal.

Su popularidad llegó a dispararse en internet, sobre todo, por su participación en el programa de televisión 'Botched', que se dedicaba a mostrar intervenciones de cirugía plástica con resultados fallidos y sus posteriores correcciones.

Fue encontrado sin vida en plena calle en Londres

El cuerpo del joven fue localizado en plena calle, en la plaza Licoln de Londres, en pleno centro de la capital británica, según publicó BBC. Este hallazgo se produjo poco después de que, supuestamente, se sometiera a una nueva intervención estética con la que pretendía modificar su imagen.

Por este motivo, las autoridades han detenido ya a dos personas. Se trata de un hombre de 43 años y una mujer de 52, sospechosos de estar implicados en la muerte del influencer. Ambos han sido arrestados por homicidio y después han sido puestos en libertad bajo fianza a la espera de esclarecer todos los hechos.

La policía ha señalado que se están analizando indicios que apuntan a que Parke podría haber estado sometiéndose a un procedimiento cosmético antes de fallecer, algo que refuerza la hipótesis de una intervención fallida tras su muerte.

Jordan James Parke logró gran fama por sus múltiples retoques estéticos. Hace aproximadamente diez años, aseguró que había invertido más de 150.000 dólares en procedimientos destinados a transformar su apariencia.

A pesar de que ha experimentado complicaciones en el pasado, que le llevaron incluso a buscar soluciones en programas televisivos especializados, nunca abandonó su objetivo de modificar su imagen mediante cirugía.

La investigación sobre su muerte permanece, por el momento, bajo secreto. Los agentes no descartan otras líneas de trabajo relacionadas con antecedentes judiciales. Entre otras, su detención hace dos años por un presunto delito contra la salud pública tras la venta de inyecciones adelgazantes sin prescripción médica a una mujer que murió posteriormente.

Las autoridades británicas continúan recabando por el momento diversas pruebas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, se mantienen abiertas varias incógnitas a la espera de conocer los resultados de la autopsia y nuevos avances.

