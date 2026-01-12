Muere la influencer catalana Miren García a los 29 años

La influencer catalana Miren García ha muerto a los 29 años, según ha comunicado su familia a través de una publicación en Instagram. La noticia se ha producido solo un día después de que ella explicara que había sido ingresada de urgencia en un hospital tras acudir a una revisión médica rutinaria.

En su último mensaje, Miren reconocía que se mostraba angustiada por la evolución de su enfermedad y las noticias que estaba recibiendo, aunque se mostraba confiada en poder salir adelante.

Miren García sufría un leiomosarcoma, un tipo de cáncer raro y muy agresivo que se desarrolla en el tejido muscular liso del cuerpo, como el sistema digestivo, el urinario o los vasos sanguíneos.

La influencer Miren García ha muerto a los 29 años Instagram @mirenxu96

La patología le fue diagnosticada cuando tenía tan solo dos años. La enfermedad entró entonces en remisión, por lo que no recordaba nada de aquella primera etapa, como confesó en una entrevista emitida en TV.

Sin embargo, el cáncer volvió a aparecer 23 años después. Fue entonces cuando tomó plena conciencia de la gravedad de su historial médico y decidió compartir su experiencia abiertamente, convirtiéndose en una voz visible para otros pacientes que sufren los mismos problemas.

Conmoción en redes sociales

La noticia del fallecimiento de la influencer Miren García ha generado conmoción en las redes sociales. Las reacciones en plataformas como Instagram se han sucedido, sobre todo porque tan solo unos días antes había lanzado un mensaje esperanzador.

La confirmación sobre su muerte llegó con un emotivo texto firmado por sus familiares. En ese escrito recuerdan a Miren como una persona valiente, fuerte y generosa que siempre estaba presente en la vida de los demás, así como estaba profundamente unida a su familia.

"Nunca hubiéramos imaginado una vida sin ti", escriben sus familiares, en un texto en el que también destacan la serenidad y la sonrisa con la que logró afrontar todo el proceso de su enfermedad.