Muere la popular influencer Ariela 'La Langosta' a los 33 años: fue encontrada en su coche

La policía sospecha que la muerte tiene causa homicida y está investigando posibles responsabilidades penales.

Ariela 'La Langosta' Foto: RRSS
Adrián Parrondo

19 Agosto 2025 14:36 (hace 7 horas)

La popular influencer Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como Ariela 'La Langosta', ha muerto a los 33 años. Ampliamente seguida en redes sociales, fue también conocida por haber participado en uno de los videoclips del rapero Tekashi 6ix9ine.

La creadora de contenido, de origen dominicano, fue encontrada sin vida en el interior de su coche, en la Cross County Parkway de Nueva York, donde residía, tal y como ha confirmado el Westchester County Police Department en un comunicado.

"La mujer hallada fallecida en su coche en la Cross County Parkway el domingo murió como consecuencia de heridas de bala, según ha confirmado hoy la Oficina del Forense del Condado de Westchester. Ariela Mejía-Polanco, de 33 años, con domicilio en los condados de Westchester y Rockland, fue hallada fallecida alrededor de las 8 de la mañana al volante de su coche en la Cross County Parkway en dirección este, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon", recogía el comunicado publicado desde las autoridades.

Una muerte bajo investigación

La policía ha valorado inicialmente su muerte como causada por un acto violento. Por este motivo, se ha abierto una causa por homicidio que está siendo investigada por la Unidad de Investigaciones Generales, así como con colaboración de otras autoridades implicadas. Ante su fallecimiento, se ha decretado secreto de sumario y no se revelarán más avances de la investigación hasta esclarecer todo lo ocurrido.

La influencer Ariela
La influencer Ariela 'La Langosta' ha muerto a los 33 años RRSS

Después de que se haya conocido su fallecimiento, el rapero Tekashi 6ix9ine ha publicado un mensaje de condolencias en redes sociales, en los que ha calificado a Ariela como una "mujer extraordinaria" y "la reina de Nueva York", así como ha recordado el apoyo que recibió en el pasado.

Por su parte, el restaurante Ikon New York, donde trabajaba Ariela, también ha expresado un mensaje de condolencias en redes sociales. "Hoy hemos perdido a nuestra estrella brillante. Tenemos el corazón roto. Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todo el mundo con tanto cariño siempre te hicieron destacar. Gracias por dar tanto amor y apoyo a nuestro hogar, que también se convirtió en el tuyo".

