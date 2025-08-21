Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

Conocido como uno de los jueces más famosos de Estados Unidos, Frank Caprio ha muerto a los 88 años de edad. El magistrado había combatido durante los últimos años contra un cáncer de páncreas. Su familia ha comunicado la noticia.

Conocido por su paso en 'Caught in Providence', Caprio fue una de las figuras mediáticas más virales en todo el sistema judicial de Estados Unidos. Muchos le apreciaban por su sencillez, empatía y bondad a la hora de abordar casos complejos.

Le quitó una multa de 1000 $ a un chico a cambio de que su amigo lo ayudase a dejar de fumar pic.twitter.com/aFkgoHMkcJ August 21, 2025

El propio magistrado era especialmente activo en redes sociales y publicó un vídeo poco antes de su fallecimiento. También era conocido en TikTok, donde compartía multitud de vídeos. Su muerte se produjo el pasado miércoles, 20 de agosto, mediante un comunicado de su familia.

Y poco antes de fallecer, nos dejó con esta reflexión pic.twitter.com/m9JOhityc2 — ceciarmy (@ceciarmy) August 21, 2025

"El juez Caprio encarnaba el espíritu de Rhode Island y su gente. Realmente veía la humanidad en cada persona y su compasión inspiró innumerables actos de bondad en todo el mundo. Toda la familia del Senado lamenta el fallecimiento del juez Caprio y expresa sus más sinceras condolencias a sus seres queridos", recogía el comunicado que ha emitido la presidenta del Senado, Valarie Lawon y el líder de la mayoría, David Tikoian.

"Era amado por su compasión, humildad y fe en la bondad de las personas"

El comunicado lanzado por su familia recoge así su trayectoria: "Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos". En su último vídeo en redes sociales, pedía que a sus seguidores que rezaran por él: "Desafortunadamente tuve un contratiempo y estoy de vuelta en el hospital".

El juez Frank Caprio era conocido y respetado por la empatía con la que ejercía su trabajo CC

La publicación acumuló por entonces multitud de reacciones en la red social TikTok tan solo un día después de su fallecimiento. Su trayectoria, sensibilidad, bondad y empatía con las personas le recordarán como un juez muy respetado.