Muere un cazador brutalmente atacado por el búfalo que intentaba matar

Un safari por la región de Limpopo (Sudáfrica) ha terminado de la peor forma posible. Un cazador estadounidense de 59 años ha fallecido después de sufrir un brutal ataque por parte del mismo animal al que estaba persiguiendo para matar.

Se trata de un búfalo africano, que no tuvo reparo en defenderse del intento de agresión que iba a sufrir, con un resultado fatal para su atacante. "Resultó mortalmente herido en un ataque repentino y no provocado por un búfalo al que seguía junto a uno de nuestros cazadores profesionales y uno de nuestros rastreadores", ha declarado el Coenraad Vermaak Safaris (CVS), empresa que organizó el viaje mortal.

El suceso ocurrió, por tanto, repentinamente y como consecuencia de la fuerte peligrosidad que representa el búfalo africano para los seres humanos. Por este motivo, se le considera entre los animales más buscados por los aficionados a la caza deportiva, así como los fotógrafos de naturaleza.

El búfalo africano es uno de los más peligrosos del mundo CC

La empresa organizadora, CVS, ha evitado revelas más detalles sobre lo ocurrido. Un portavoz del equipo implicado ha afirmado, en declaraciones a CNN, que "no se divulgarán más detalles por respeto a la privacidad de la familia del fallecido". Además, ha destacado que "las circunstancias del accidente se encuentran bajo revisión".

Una especie codiciada por los cazadores como trofeo

El búfalo africano es una especie que puede llegar a superar los 800 kilos y supone uno de los grandes cazadores como trofeo. Por este motivo, puede llegar a pagarse hasta varios miles de dólares para que los turistas internacionales los avisten.

El sector de los safaris se encuentra en pleno auge en Sudáfrica, un negocio que está moviendo grandes cantidades de dinero. Pero, a pesar del auge, lo ocurrido ahora evidencia los grandes riesgos que sigue representando está práctica, tanto para los humanos como para los animales salvajes que se ven sorprendidos en su entorno natural.