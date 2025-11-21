Los Replicantes
Asesinan brutalmente a tiros a la popular influencer Maurice Harrison a los 21 años

La popular influencer fue encontrada muy grave en un vehículo con impactos de bala y falleció en el hospital.

Asesinan brutalmente a tiros a la popular influencer Maurice Harrison a los 21 años
La influencer Maurice Harrison 'Girlalala' Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

21 Noviembre 2025 16:41 (hace 12 horas)

Luto en el mundo de las redes sociales. La popular influencer Maurice Harrison, conocida como 'Girlalala', ha sido asesinada a los 21 años después de ser encontrada gravemente en el asiento del copiloto de un vehículo con heridas de bala.

Ante la gravedad de los impactos de bala que había sufrido previamente la conocida influencer, los médicos la trasladaron de urgencia a un hospital de Florida. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La policía detiene a su pareja: se abre una investigación

La Oficina del Sheriff de Broward ha abierto una investigación para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjo el brutal asesinato. En el marco de la causa, se ha detenido a Shanoyd Whyte Jr., su pareja y entonces conductor del vehículo en el que viajaba, como presunto autor del asesinato en primer grado con arma de fuego.

Los servicios de emergencia encontraron a Maurice Harrison con varios impactos de bala
Los servicios de emergencia encontraron a Maurice Harrison con varios impactos de bala RRSS

La influencer presentaba varias heridas de bala y fue encontrada en estado muy grave sentada en el vehículo, por lo que fue trasladada de urgencia por los servicios de emergencia hasta el hospital más cercano. Sin embargo, no pudieron salvar su vida.

Shanoyd ha declarado ante los agentes que Maurice Harrison y él habían mantenido una relación sentimental desde hacía "varios años". Ahora, se baraja como principal hipótesis que ambos mantuvieron una fuerte discusión que derivó en una salvaje pelea dentro del vehículo.

La cadena de televisión NBC Miami ha apuntado a la existencia de pruebas gráficas captadas por una cámara de vigilancia próxima al lugar de los hechos en las que aparece el sospechoso saliendo del vehículo mientras portaba un arma de fuego.

El principal acusado ha permanecido desde entonces en régimen de prisión provisional sin fianza, a la espera de conocer el desarrollo de las investigaciones. La influencer contaba con más de 230.000 seguidores en TikTok y además trabajaba como peluquera en un salón de belleza.

