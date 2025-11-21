Los Replicantes
Muere el popular actor Spencer Lofranco a los 33 años

El intérprete trabajó codo con codo con grandes actores de Hollywood como Angelina Jolie o James Franco.

El actor Spencer Lofranco Foto: IMBD
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

21 Noviembre 2025 15:28

El popular actor estadounidense Spencer Lofranco ha muerto a los 33 años. Su fallecimiento se produjo el pasado martes, 18 de noviembre, en la Columbia Británica (Canadá), como ha revelado TMZ y ha confirmado su hermano, Santino, que le ha dedicado un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

"Mi hermano. Viviste una vida con la que solo algunos pueden soñar", ha escrito Santino junto a una imagen del intéprete en sus últimos años. "Cambiaste la vida de las personas y ahora estás con Dios. Siempre te querré y te echaré de menos, Bear. Descansa en paz. 18 de octubre de 1992 - 18 de noviembre de 2025", ha añadido.

La policía investiga su muerte

Por el momento, no ha trascendido ante los medios la causa de su fallecimiento. La policía ha abierto una investigación para esclarecer todo lo ocurrido y la familia ha reclamado la máxima intimidad hasta que se aclaren todas las pesquisas.

Spencer Lofranco comenzó su carrera cinematográfica en 2013, cuando estaba estudiando teatro en la New York Fim Academy. En ese momento, trabajó en su primera película, titulada 'Enamorarse', que le dio su primera experiencia en rodaje.

La producción logró tanto éxito, como su papel, que tan solo un año después fue seleccionado como protagonista de 'Jamesy Boy', un drama criminal con el que logró la fama internacional y que terminó por impulsar su carrera.

El actor había protagonizado desde entonces multitud de papeles y proyectos, alzándose como uno de los actores más reconocidos en el ámbito cinematográfico. Trabajo junto a grandes del sector, como Angelina Jolie en 'Invencible' o James Franco en 'At Middleton'.

Además, entre las superproducciones en las que participó, se encontraban las películas del director Hank Bedfrod, 'Home' y 'Dixieland'. La última película en la que actuó fue 'Gotti', donde interpetró al hijo del protagonista, John Travolta.

Spencer Lofranco tenía grandes planes de futuro en la industria del entretenimiento, puesto que había mostrado interés en hacer "películas sinceras y basadas en la vida real". Además reveló que, en caso de no haber sido actor, se habría "mudado a África para ayudar en los esfuerzos que se realizan allí, ayudar a los niños necesitados y hacer todo lo posible por dar su amor a los más desfavorecidos".

