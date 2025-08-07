Muere a los 20 años el influencer y actor Chase Filandro

El joven influencer Chase Filandro ha muerto a los 20 años en su residencia de Nueva York. Sus familiares y amigos se han despedido de él a través de redes sociales con mensajes de condolencias. Su fallecimeinto se produjo el pasado 31 de julio y se desconocen los detalles de la tragedia, ya que la familia no ha querido aportar más información.

¿Quién era Chase Filandro?

Como instagramer y tiktoker, era habitual que compartiera en sus redes sociales el entusiasmo por recorrer la gran cantidad de Parques Nacionales de Estados Unidos. En sus 'stories' destacadas de Instagram vemos lo mucho que se divertía y los viajes que hacía por el paisaje norteamericano en cada estación del año, lo observábamos igual en TikTok, donde iba sumando seguidores también.

Chase Filandro Instagram: @chase_fil

Aunque la familia no quiere desvelar las causas de su muerte, sí se ha pronunciado su hermana, Franki Ford, que pide donaciones económicas a través de la plataforma GoFundMe para hacer un monumento en su memoria en alguno de los lugares preferidos de Chase.

Su hermana lo describe así: "Mi hermano, Chase Filandro, era una luz brillante con un entusiasmo increíble por la vida. Muchos lo querían de forma indescriptible y él les abría su corazón a todos. Era un viajero apasionado y se conmovía con la belleza de los Parques Nacionales. Siempre recibía a los desconocidos con una sonrisa e hizo amigos en todos los caminos que recorría".

Actor y cantante

Además de crear contenido, Chase era actor y cantante. En su carrera como cantante participó en una banda indie llamada: Just Add Water, la banda estaba compuesta por cinco integrantes y daban conciertos por Long Island.

Como actor estudiaba en una escuela de arte dramático, Take 2 Actor's Studio. La escuela expresa que: "Tenía un espíritu vibrante. Traía alegría a cada habitación. Su presencia fue un regalo y su ausencia deja un vacío en nuestros corazones que nunca podrá llenarse". Según IMDb participó en dos producciones: 'Son of Gacy' y 'F*ck it We Ball'.