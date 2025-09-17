El marroquí investigado por el fuego que afectó a una menor está en libertad provisional

Este martes 16 de septiembre, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha revocado la orden de prisión impuesta el 21 de julio contra Abarrafia H., acusado como culpable de las quemaduras que sufrió una joven en el barrio de La Isleta, en Canarias. La investigación continúa y el joven marroquí estará en libertad provisional hasta que se confirmen los hechos.

Abarrafia H., de 20 años, es de procedencia marroquí y llegó a Canarias en junio en patera, al no presentar ninguna información que autorice su ingreso a España decidieron llevarle a su país de origen. En lo que se resolvía esta situación fue trasladado a un centro habilitado en La Isleta, barrio donde han ocurrido los hechos.

La menor, de 17 años, acabó bastante afectada por las quemaduras y ya se encuentra mejor, por lo que ha podido declarar ante la policía. Sus palabras coinciden con las del investigado y todo apunta a que se trató de un incendio fortuito. El Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía sigue investigando el caso.

Tanto los informes médicos como la menor señalan que no fue rociada con líquidos inflamables. Todo apunta a que fue un accidente y que la joven quedó atrapada en la habitación, pese a los intentos fallidos del investigado de rescatarla. Por ello, el juez ha puesto al acusado en libertad, decretando que el investigado deberá asistir a declarar semanalmente y no podrá salir de Gran Canaria.

¿Cómo se originó el fuego?

Los dos protagonistas de lo sucedido quedaron por primera vez en un edificio que se encuentra en ruinas y es usado por okupas. Después de mantener una relación sexual, decidieron quedarse un rato para fumar, el colchón en el que estaban se incendió de manera accidental y no hay ningún rastro de que se usara algún líquido u otro material inflamable.

El joven marroquí por su corpulencia pudo escapar de manera más sencilla, mientras que la menor quedó atrapada por las llamas. Ambos fueron encontrados por la Policía Nacional y se sabe por algunas grabaciones que al salir ambos del edificio se reencontraron y se abrazaron.