María Guardiola pierde la primera investidura y VOX amenaza con repetición electoral

María Guardiola (PP) no logra la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura en la primera votación. VOX ha votado en contra ante la falta de un acuerdo entre ambas formaciones y no prevé, al menos por el momento, una abstención en la segunda votación, que se celebrará 48 horas después.

Las relaciones entre ambos partidos aparentemente están rotas, toda vez que María Guardiola ya tuvo que acortar la última legislatura ante las diferencias contra la formación de extrema derecha.

"Usted tiene adversarios en la Asamblea. Pero a sus enemigos los tiene en casa, en Extremadura y en Génova. La compadezco porque tiene que ser duro soportar la humillación del partido de uno mismo, de reprenderle en público y de ser desautorizada como interlocutora en una negociación como la que se está llevando a cabo", le ha lanzado el líder extremeño de VOX, Óscar Fernández, ante el presunto tutelaje de la dirección nacional del PP en el diálogo con los ultras.

Sin acuerdos

En todo caso, Guardiola ha intentado realizar acercamientos para ganarse el favor de los ultras. Cuestiones como rechazar el Pacto Verde, prometer una futura ley de fomento de la natalidad o acercarse a algunas posturas migratorias.

En este contexto, VOX prevé votar abiertamente en contra de la investidura de Guardiola. Esto se producirá en una segunda votación en la que el PP necesitaría una mayoría simple con la que cuenta el grupo popular, con 29 escaños.

El PSOE no se ha mostrado dispuesto a facilitar en ningún caso una investidura del PP al frente de la Junta de Extremadura, después de que María Guardiola les demandase este gesto.

La presidenta extremeña adelantó los últimos comicios ante la imposibilidad de lograr los apoyos suficientes para aprobar sus Presupuestos. Los socialistas alegan que entonces sí se logró un acuerdo satisfactorio, pero que el PP dio marcha atrás en el último momento, dando ahora una situación de bloqueo y máxima dependencia de VOX.