Madrid cierra Teatro Barceló un año por exceso de aforo y la discoteca recurre la sanción

El Grupo Sound se ha hecho con Teatro Barceló, una compañía que tiene otros planes totalmente diferentes a su clausura.

Teatro Barceló Foto: CC
Andrea Torrente

06 Noviembre 2025 12:00 (hace 8 horas)

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar durante un año la famosa discoteca Teatro Barceló, antigua sala Pachá, en pleno centro de la capital. La causa del cese ha sido por una infracción administrativa, donde se incumplía el límite de aforo.

La Policía Municipal se ha encontrado en dos ocasiones que la sala albergaba más personas de las autorizadas, poniendo en riesgo la seguridad de los que se encontraban dentro, tanto clientes como trabajadores. Los agentes han llegado a contar a 1.500 personas dentro, cuando el Consistorio autoriza la entrada de hasta 990.

La orden de cierre fue decretada por la Agencia de Actividades (ADA) que se encarga del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. La sanción impuesta a Teatro Barceló es recurrible y la discoteca presentó el 5 de noviembre un recurso para que se suspenda la clausura.

Declaraciones de Noche Madrid

Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, denuncia que no haya unas medidas establecidas para realizar un cálculo de las personas que pueden entrar en las zonas de ocio nocturno en la capital y añade: "Cada técnico del ADA interpreta los expedientes a su antojo y de forma arbitraria. Y encima la llegada de Ricardo Galeote a la agencia del ADA ha provocado un desgobierno en la tramitación de los expedientes. Un año de cierre es la pena de muerte para un local".

Noche Madrid explica que esto supone perjudicar la imagen de un "sector en alza y que nunca ha puesto en peligro la seguridad de las personas. En concreto, Barceló tiene un aforo de seguridad de 1.540 personas, a tenor de los bomberos".

Grupo Sounds

El cierre de la discoteca llega justo en el momento en que el Grupo Sound se ha hecho dueño de Teatro Barceló, antes sus dueños eran la familia Trapote. Este grupo es uno de los más fuertes ya que gestionan discotecas como: Fitz, club Castellana 8, Vandido o Bonded.

Marco Pérez, director comercial del Grupo Sound, tiene unos planes para Barceló muy diferentes. Quiere hacer una reforma de seis millones de euros para "crear el mejor club de Madrid y recuperar la esencia de una discoteca emblemática de la noche madrileña. El espacio se había quedado anticuado y lo vamos a modernizar para adaptarlo a los nuevos tiempos".

Con una reforma al frente que les llevará de febrero a septiembre del año que viene con motivo de devolverle el prestigio que había perdido la sala en los últimos tiempos, tendrán que asumir a la vez cómo esta sentencia de clausura si se lleva a cabo les puede afectar.

