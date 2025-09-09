Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Lucas, el artista musical del dúo Andy y Lucas, se sincera con la psicóloga Alicia González y habla sobre sus inseguridades en una nueva temporada de 'Me quedo conmigo', programa emitido en Mediaset Infinity.

Este medio ha comunicado que serán cuatro programas y el primero se estrenará este jueves 10 de septiembre. El artista se sincerará como nunca lo ha hecho en público y tratará distintos temas, entre los que están: la familia, el trabajo, la salud y una visión de futuro.

Declaraciones de Lucas

La polémica que ha generado su intervención de nariz por los problemas posteriores y el resultado aparente ha hecho que Lucas afirme: "Es de valientes estar aquí teniendo como tengo la nariz". No solo tiene inseguridades con este órgano, sino que también sufre físicamente. "He tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrados en la nariz por la cicatriz", asegura el músico.

Durante los programas también veremos una cara desconocida del artista, abordará la ruptura del dúo y los rumores que se han extendido sobre su amistad: "Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene". Afirma que Andy se alegraría de verle cantar en solitario, por lo que Lucas tiene intenciones de continuar en la música, pero no siendo Andy y Lucas. Aunque, primero dejará los escenarios por un tiempo.

Lucas tratará la muerte de su hermano: "Ha sido muy duro", expone. La muerte de su padre también tendrá un hueco en esta terapia, donde vemos su lado más vulnerable. También habla del apoyo incondicional que recibe de su mujer, María José, y lo agradecido que está por tenerla en su vida: "Estoy eternamente agradecido a la vida por haberme encontrado a una mujer maravillosa".