Los Replicantes
Buscar
Usuario

Televisión

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Veremos el lado más sincero y emotivo del artista musical acompañado de las terapias de la psicóloga Alicia González.

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"
Andy y Lucas Foto: Instagram @andyylucasoficial
Andrea Torrente

Andrea Torrente

09 Septiembre 2025 15:42 (hace 11 horas)

Lucas, el artista musical del dúo Andy y Lucas, se sincera con la psicóloga Alicia González y habla sobre sus inseguridades en una nueva temporada de 'Me quedo conmigo', programa emitido en Mediaset Infinity.

Vídeos Los Replicantes

Este medio ha comunicado que serán cuatro programas y el primero se estrenará este jueves 10 de septiembre. El artista se sincerará como nunca lo ha hecho en público y tratará distintos temas, entre los que están: la familia, el trabajo, la salud y una visión de futuro.

Declaraciones de Lucas

La polémica que ha generado su intervención de nariz por los problemas posteriores y el resultado aparente ha hecho que Lucas afirme: "Es de valientes estar aquí teniendo como tengo la nariz". No solo tiene inseguridades con este órgano, sino que también sufre físicamente. "He tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrados en la nariz por la cicatriz", asegura el músico.

Durante los programas también veremos una cara desconocida del artista, abordará la ruptura del dúo y los rumores que se han extendido sobre su amistad: "Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso. Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene". Afirma que Andy se alegraría de verle cantar en solitario, por lo que Lucas tiene intenciones de continuar en la música, pero no siendo Andy y Lucas. Aunque, primero dejará los escenarios por un tiempo.

Lucas tratará la muerte de su hermano: "Ha sido muy duro", expone. La muerte de su padre también tendrá un hueco en esta terapia, donde vemos su lado más vulnerable. También habla del apoyo incondicional que recibe de su mujer, María José, y lo agradecido que está por tenerla en su vida: "Estoy eternamente agradecido a la vida por haberme encontrado a una mujer maravillosa".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
Muere de manera repentina el hermano de Lucas, de Andy y Lucas

Muere de manera repentina el hermano de Lucas, de Andy y Lucas

Las lágrimas de Lucas (Andy y Lucas): pide perdón a Ana Rosa por mentir sobre su operación

Las lágrimas de Lucas (Andy y Lucas): pide perdón a Ana Rosa por mentir sobre su operación

Sale a la luz qué ocurre con la nariz de Lucas, de Andy y Lucas: las redes estallan

Sale a la luz qué ocurre con la nariz de Lucas, de Andy y Lucas: las redes estallan

Lucas, de Andy y Lucas, pide el premio Princesa de Asturias para Iker Jiménez y Ángel Gaitán

Lucas, de Andy y Lucas, pide el premio Princesa de Asturias para Iker Jiménez y Ángel Gaitán

Contenidos que te pueden interesar
Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

RTVE desvela los primeros detalles de Benidorm Fest 2026: "Una marca con vida propia"

RTVE desvela los primeros detalles de Benidorm Fest 2026: "Una marca con vida propia"

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple